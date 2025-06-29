Двое школьников нашли кошелек пожилого человека с 15 тысячами крон. Они не оставили находку себе, а отнесли в полицию
29 июня 2025
17:30
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Два мальчика в возрасте 10 и 11 лет в Оломоуце нашли на улице кошелек с документами и крупной суммой наличных денег. С находкой они сразу отправились в ближайший полицейский участок.
Инцидент произошел в среду днем. Школьники принесли кошелек в районное отделение полиции на улице Сметанова. «Мальчики сказали, что кошелек нашли недавно в подземном переходе между улицами Сметанова и Космонавтов», — сообщил полицейский пресс-секретарь Либор Хейтман.
Полицейские приняли находку от школьников и поблагодарили их за примерное поведение. «В кошельке были личные документы 71-летнего мужчины из Оломоуца и 15 тысяч крон наличными», — сообщил Хейтман.
Полицейские связались с владельцем кошелька по телефону, и тот сразу же отправился в полицейский участок.
«По прибытии он проверил содержимое кошелька, в котором ничего не отсутствовало. Счастливый хозяин поблагодарил обоих находчиков, которые испытали приятное чувство от того, что совершили добрый поступок», — добавил представитель полиции.
Полицейские приняли находку от школьников и поблагодарили их за примерное поведение. «В кошельке были личные документы 71-летнего мужчины из Оломоуца и 15 тысяч крон наличными», — сообщил Хейтман.
Полицейские связались с владельцем кошелька по телефону, и тот сразу же отправился в полицейский участок.
«По прибытии он проверил содержимое кошелька, в котором ничего не отсутствовало. Счастливый хозяин поблагодарил обоих находчиков, которые испытали приятное чувство от того, что совершили добрый поступок», — добавил представитель полиции.
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