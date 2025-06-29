Двое школьников нашли кошелек пожилого человека с 15 тысячами крон. Они не оставили находку себе, а отнесли в полицию

Новости 420on 29 июня 2025 17:30 985

Два мальчика в возрасте 10 и 11 лет в Оломоуце нашли на улице кошелек с документами и крупной суммой наличных денег. С находкой они сразу отправились в ближайший полицейский участок.