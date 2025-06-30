Чешский национальный банк хочет сохранить высокие процентные ставки

Новости 420on 30 июня 2025 12:30 904

Дешевые ипотечные кредиты не являются задачей центрального банка, заявил глава ЧНБ Алеш Михл критикам высоких процентных ставок. Он хочет удержать инфляцию на уровне ниже 2% и предупреждает о негативных последствиях введения евро.