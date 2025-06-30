Чешский национальный банк хочет сохранить высокие процентные ставки
30 июня 2025
12:30
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Дешевые ипотечные кредиты не являются задачей центрального банка, заявил глава ЧНБ Алеш Михл критикам высоких процентных ставок. Он хочет удержать инфляцию на уровне ниже 2% и предупреждает о негативных последствиях введения евро.
По его мнению, высокая инфляция, которая при вступлении Алеша Михла в ЧНБ в 2022 году достигла 17,5%, была вызвана ошибками предыдущего руководства центрального банка.
Оно держало процентные ставки слишком низкими, а в 2017 году, кроме того, удвоило объем денег в экономике в попытке ослабить чешскую крону. Об этом Михл заявил в воскресенье в дискуссионной программе Partie на телеканале CNN Prima News.
«Сейчас инфляция составляет около 2-3%, я бы предпочел, чтобы она была чуть ниже 2%. Поэтому мы будем очень строги. Это, пожалуй, самое важное, что я могу сказать людям. Будьте уверены, что сейчас инфляция будет низкой», — заявил Михл.
Возражение, что из-за высоких процентных ставок у людей дорогие ипотечные кредиты, Михл отверг, заявив, что задача ЧНБ не заключается в обеспечении дешевых ипотечных кредитов. «Моя цель — низкая инфляция. Поэтому процентные ставки должны быть немного выше, чем мы привыкли». Людям, желающим получить ипотеку, он порекомендовал «взять отпуск на один день, обойти два-три банка» и выбрать самый дешевый вариант. По его мнению, люди не должны бояться сменить банк.
Правительство может увеличить расходы на оборону
В связи с планом увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта к 2030 году, как обязались на недавнем саммите страны — члены НАТО, включая Чехию, Михл заявил, что страна может себе это позволить.
«Если вы ранжируете страны по доходам государственного бюджета в отношении ВВП, то получится, что Чешская Республика имеет достаточно денег, чтобы политик мог реализовать то, с чем он выиграл выборы», — сказал Михл.
Однако в дебатах о повышении расходов на оборону Михл не видит рецепта для запуска экономического роста. «Сначала нам нужен рост, чтобы сформировать бюджет, а потом мы сможем его распределять. Мне не хватает того, что государство должно уволить пять или десять процентов чиновников, заработать деньги, а потом уже тратить», — добавил глава ЧНБ.
Евро повлияет на экономику
В дискуссионной программе Partie Михл также высказался по поводу размышлений о введении евро. По мнению президента Петра Павела, переход с кроны на единую европейскую валюту не должен оказать значительного влияния на чешскую экономику, но Михл с этим не согласен.
«Я написал об этом докторскую диссертацию, поэтому я был бы очень осторожен с евро. Это сильно влияет на экономику», — сказал он. Он видит негативные последствия, например, в Словакии или Хорватии.
По словам Михла, инфляция в обеих странах составляет около 4%, что в два раза выше, чем в Чехии. «У нас в настоящее время процентные ставки составляют 3,5%, в еврозоне они уже низкие — 2%», — отметил он.
«Низкие процентные ставки хороши для кредитования, для того чтобы ипотечные кредиты были дешевыми, но мы не стремимся к дешевым ипотечным кредитам или дешевым кредитам. Мы за то, чтобы в будущем здесь была низкая инфляция», — заявил Алеш Михл на CNN Prima News.
Оно держало процентные ставки слишком низкими, а в 2017 году, кроме того, удвоило объем денег в экономике в попытке ослабить чешскую крону. Об этом Михл заявил в воскресенье в дискуссионной программе Partie на телеканале CNN Prima News.
«Сейчас инфляция составляет около 2-3%, я бы предпочел, чтобы она была чуть ниже 2%. Поэтому мы будем очень строги. Это, пожалуй, самое важное, что я могу сказать людям. Будьте уверены, что сейчас инфляция будет низкой», — заявил Михл.
Возражение, что из-за высоких процентных ставок у людей дорогие ипотечные кредиты, Михл отверг, заявив, что задача ЧНБ не заключается в обеспечении дешевых ипотечных кредитов. «Моя цель — низкая инфляция. Поэтому процентные ставки должны быть немного выше, чем мы привыкли». Людям, желающим получить ипотеку, он порекомендовал «взять отпуск на один день, обойти два-три банка» и выбрать самый дешевый вариант. По его мнению, люди не должны бояться сменить банк.
Правительство может увеличить расходы на оборону
В связи с планом увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта к 2030 году, как обязались на недавнем саммите страны — члены НАТО, включая Чехию, Михл заявил, что страна может себе это позволить.
«Если вы ранжируете страны по доходам государственного бюджета в отношении ВВП, то получится, что Чешская Республика имеет достаточно денег, чтобы политик мог реализовать то, с чем он выиграл выборы», — сказал Михл.
Однако в дебатах о повышении расходов на оборону Михл не видит рецепта для запуска экономического роста. «Сначала нам нужен рост, чтобы сформировать бюджет, а потом мы сможем его распределять. Мне не хватает того, что государство должно уволить пять или десять процентов чиновников, заработать деньги, а потом уже тратить», — добавил глава ЧНБ.
Евро повлияет на экономику
В дискуссионной программе Partie Михл также высказался по поводу размышлений о введении евро. По мнению президента Петра Павела, переход с кроны на единую европейскую валюту не должен оказать значительного влияния на чешскую экономику, но Михл с этим не согласен.
«Я написал об этом докторскую диссертацию, поэтому я был бы очень осторожен с евро. Это сильно влияет на экономику», — сказал он. Он видит негативные последствия, например, в Словакии или Хорватии.
По словам Михла, инфляция в обеих странах составляет около 4%, что в два раза выше, чем в Чехии. «У нас в настоящее время процентные ставки составляют 3,5%, в еврозоне они уже низкие — 2%», — отметил он.
«Низкие процентные ставки хороши для кредитования, для того чтобы ипотечные кредиты были дешевыми, но мы не стремимся к дешевым ипотечным кредитам или дешевым кредитам. Мы за то, чтобы в будущем здесь была низкая инфляция», — заявил Алеш Михл на CNN Prima News.
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