Орнитологи открыли у озера Мост крупнейший птичий парк в Чехии



Седьмой птичий парк в Чехии имеет в своей юго-западной части новый маршрут для посетителей с пятью информационными табло, которые знакомят посетителей с птицами и другими животными и растениями, представляют планы на будущее и информируют об истории отвала и деревни Стржимице.

Отвалы образуются как побочный продукт добычи полезных ископаемых, когда пустая порода, не содержащая экономически ценных полезных ископаемых, откладывается на поверхности. Основной темой образовательного маршрута является восстановление природы в затронутом добычей ландшафте, а именно восстановление безлесных, водно-болотных угодий, пастбищ и лесов Стржимицкого отвала.



Орнитологи получили 30 миллионов крон из европейских субсидий на выкуп земельных участков и запуск проекта. Еще 5 миллионов крон пожертвовали члены и сторонники ČSO.



Стржимицкий отвал, район у города Мост в Устецком крае, пока остается территорией с бедным видовым составом, и ее превращение в птичий рай еще впереди. Целью рекультивации, начатой в 60-х годах, было создание в основном хозяйственных лесов и полей. Природное разнообразие ландшафта тогда не учитывалось вовсе.



Соответственно, так и выглядит нынешний отвал: большую часть территории занимают густо посаженные одновозрастные леса, а примерно треть территории представляет собой не слишком плодородные пахотные земли и частично заброшенные луга. Однако, поскольку речь идет об искусственно созданной среде, здесь можно проводить масштабные мероприятия и создавать ценные биотопы на больших площадях.



Орнитологи имеют конкретный план по созданию здесь разнообразного ландшафта, который будет привлекательным для птиц и других животных, а также для посетителей.



Еще в этом году они хотят засеять бедную пахотную землю разнообразной луговой смесью, начать вырубку неместных самосевных и инвазивных деревьев и уже приступили к восстановлению старого фруктового сада, единственной сохранившейся части деревни Стржимице, которая избежала разрушения. В будущем планируется восстановить и открыть существующие периодические и постоянные водоемы и водные площади на отвале и ввести выпас крупных копытных, что уже хорошо зарекомендовало себя в других птичьих парках.