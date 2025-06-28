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Орнитологи открыли у озера Мост крупнейший птичий парк в Чехии

Новости и статьи
28 июня 2025
17:00
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Чешское орнитологическое общество (ČSO) открыло на прошлой неделе крупнейший птичий парк в Чехии. Он занимает площадь 251 гектар на Стржимицком отвале у озера Мост, недалеко от одноименного города, на территории бывшего поселка Стржимице, который в 50-х годах прошлого века был полностью уничтожен из-за добычи бурого угля. В прошлом отвал был рекультивирован, но без учета природы и первоначальных биотопов.
Седьмой птичий парк в Чехии имеет в своей юго-западной части новый маршрут для посетителей с пятью информационными табло, которые знакомят посетителей с птицами и другими животными и растениями, представляют планы на будущее и информируют об истории отвала и деревни Стржимице.
Отвалы образуются как побочный продукт добычи полезных ископаемых, когда пустая порода, не содержащая экономически ценных полезных ископаемых, откладывается на поверхности. Основной темой образовательного маршрута является восстановление природы в затронутом добычей ландшафте, а именно восстановление безлесных, водно-болотных угодий, пастбищ и лесов Стржимицкого отвала.

Орнитологи получили 30 миллионов крон из европейских субсидий на выкуп земельных участков и запуск проекта. Еще 5 миллионов крон пожертвовали члены и сторонники ČSO.

Стржимицкий отвал, район у города Мост в Устецком крае, пока остается территорией с бедным видовым составом, и ее превращение в птичий рай еще впереди. Целью рекультивации, начатой в 60-х годах, было создание в основном хозяйственных лесов и полей. Природное разнообразие ландшафта тогда не учитывалось вовсе.
 
Соответственно, так и выглядит нынешний отвал: большую часть территории занимают густо посаженные одновозрастные леса, а примерно треть территории представляет собой не слишком плодородные пахотные земли и частично заброшенные луга. Однако, поскольку речь идет об искусственно созданной среде, здесь можно проводить масштабные мероприятия и создавать ценные биотопы на больших площадях.

Орнитологи имеют конкретный план по созданию здесь разнообразного ландшафта, который будет привлекательным для птиц и других животных, а также для посетителей.

Еще в этом году они хотят засеять бедную пахотную землю разнообразной луговой смесью, начать вырубку неместных самосевных и инвазивных деревьев и уже приступили к восстановлению старого фруктового сада, единственной сохранившейся части деревни Стржимице, которая избежала разрушения. В будущем планируется восстановить и открыть существующие периодические и постоянные водоемы и водные площади на отвале и ввести выпас крупных копытных, что уже хорошо зарекомендовало себя в других птичьих парках.
животные Чехия
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