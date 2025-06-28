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С июля в Чехии полицию необходимо будет вызывать только при ДТП с ущербом свыше 200 000 крон

Новости 420on
28 июня 2025
15:00
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С июля в два раза повышается порог ущерба при ДТП, при котором необходимо вызывать полицию. Теперь он составит более 200 000 крон. Полиция объясняет это изменение ростом цен на ремонт автомобилей.
С июля полицию необходимо будет вызывать на ДТП, в которых ущерб одному из транспортных средств, включая перевозимые вещи, превышает 200 тысяч крон. До сих пор порог ущерба был в два раза ниже. Также остается обязанность полицейского вызывать полицию, если в результате ДТП есть пострадавшие или погибшие, поврежден имущество третьих лиц или повреждены дорожное покрытие и его принадлежности, такие как дорожные знаки или ограждения. Полицию также необходимо вызывать в случае, если участники ДТП не в состоянии самостоятельно обеспечить бесперебойность движения.

Об этом в пятницу сообщила в пресс-релизе пресс-секретарь полиции Виолета Сириштова.

«Цель состоит в том, чтобы ускорить устранение последствий дорожно-транспортных происшествий, которые участники могут решить между собой», — сказала Сириштова. По словам пресс-секретаря, изменение отражает динамику цен в автомобильной промышленности, а также обычные расходы на ремонт автомобилей. Если участники ДТП не будут вызывать полицию, они будут обязаны составить и подписать совместный протокол о ДТП. В протоколе теперь можно будет заменить схему ДТП фотографиями. Протокол также можно будет составить в электронном виде.

Сириштова напомнила, что в таком случае участники ДТП должны предъявить друг другу документы, удостоверяющие личность, и сообщить данные о транспортных средствах. Если они отказываются предоставить эти данные, это является правонарушением, и в таком случае Сириштова рекомендует вызвать полицию. По закону участники не обязаны предъявлять друг другу водительские удостоверения.

Пресс-секретарь рекомендовала участникам сделать фотодокументацию, если это не угрожает безопасности их самих или других людей. «Фотографии имеют доказательную силу, они фиксируют местонахождение транспортных средств, повреждения, регистрационные номера и, при необходимости, лиц, присутствующих на месте», — сказала пресс-секретарь.

Она также напомнила о правилах безопасности, таких как ношение светоотражающих жилетов и обозначение аварии треугольным знаком. Если транспортные средства на ходу, участники ДТП должны убрать их с дороги. «Транспортные средства на проезжей части создают дополнительные ситуации, способные привести к столкновениям. Совместный протокол о ДТП не обязательно заполнять прямо на месте, выберите спокойное место и действуйте в соответствии с бланком или через запланированное веб-приложение Чешского бюро страховщиков», — добавила пресс-секретарь.
Она добавила, что урегулирование страхового случая осуществляет страховая компания. «Мы не занимаемся этим процессом. После сообщения о страховом случае всеми вопросами займется ваша страховая компания, которая обеспечит возмещение ущерба», — сказала Сириштова.
полиция дтп
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