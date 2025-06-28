С июля в Чехии полицию необходимо будет вызывать только при ДТП с ущербом свыше 200 000 крон

Новости 420on 28 июня 2025 15:00 939

С июля в два раза повышается порог ущерба при ДТП, при котором необходимо вызывать полицию. Теперь он составит более 200 000 крон. Полиция объясняет это изменение ростом цен на ремонт автомобилей.