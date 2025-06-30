Президент Чехии: Следующее правительство должно определить четыре-пять приоритетов и выделить на них средства
30 июня 2025
09:30
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Президент Петр Павел заявил, что Чехия должна определить несколько приоритетов, на которые будут направлены средства. Он обосновал это обязательством увеличить расходы на оборону. По его мнению, ключевыми приоритетами являются безопасность, образование, энергетика и здравоохранение.
Следующее правительство должно будет определить четыре-пять приоритетов, на которые будут направлены средства. Другие области, возможно, будут стагнировать. Об этом президент Петр Павел заявил на телеканале CNN Prima News. Он обосновал это тем, что у Чехии много приоритетов, и поэтому она фактически не имеет ни одного и не может инвестировать в реальные цели.
О приоритетах он говорил в связи с обязательством государств-членов, принятым на недавнем саммите НАТО в Гааге, увеличить в течение десяти лет расходы на оборону до пяти процентов валового внутреннего продукта.
Основным приоритетом Павел назвал внутреннюю и внешнюю безопасность. По его мнению, если мы не будем жить в безопасном пространстве, то другие инвестиции частично теряют смысл. Второй приоритет он считает образование, включая науку и исследования, или поддержку инноваций. Третьим приоритетом, по мнению президента, является поддержка энергетики, поскольку от нее будет зависеть развитие отечественной экономики. Еще одной темой он назвал здравоохранение. По его мнению, в здравоохранении проблема не в деньгах, а в том, как они расходуются.
«Безусловно, следующее правительство должно будет определить четыре, возможно, максимум пять реальных приоритетов, на которые будут направлены средства, а остальные будут либо стагнировать, либо, возможно, даже сокращаться», — сказал Павел.
По словам президента, политики должны как можно скорее сказать, где они возьмут деньги на увеличение расходов на оборону. «Конечно, мы будем искать пути. И искать их будет в первую очередь правительство», — отметил он. Одним из путей он видит более целевое расходование средств во всей Европе, например, путем объединения заказов или объединения исследований и разработок.
Теневой премьер-министр и председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш на прошлой неделе в CNN Prima News признал, что Чехия, вероятно, не будет соблюдать увеличенные расходы на оборону в случае прихода к власти ANO. «Никаких пяти процентов, это нонсенс», — сказал он тогда.
«Я верю, что в таком случае Андрей Бабиш смог бы сесть лицом к лицу с Дональдом Трампом и объяснить ему свои причины, почему и как он не будет этого делать. Но потом он также должен объяснить людям у нас дома, что мы не будем обеспечивать безопасность этой страны», — заявил президент. По поводу идеи о закупке Чехией зенитных ракет Patriot он сказал, что они, хотя и являются чрезвычайно качественными, но в то же время дорогими и труднодоступными.
Павел высказался за более короткие процессы приобретения, более прозрачные закупки и надзор за оружейными компаниями, чтобы они не завышали цены. «Мы мучаемся, и не только в области безопасности, с законом о государственных закупках. Мы мучаемся, например, с чрезвычайно длительной процедурой получения разрешений на строительство инфраструктуры», — описал он. «Если говорить о более сложной технике, такой как самолеты или танки, то это может занять десять лет. А это совершенно недопустимо», — подчеркнул он. По его мнению, вся Европа должна будет подумать о том, как максимально сократить эти процессы.
О приоритетах он говорил в связи с обязательством государств-членов, принятым на недавнем саммите НАТО в Гааге, увеличить в течение десяти лет расходы на оборону до пяти процентов валового внутреннего продукта.
Основным приоритетом Павел назвал внутреннюю и внешнюю безопасность. По его мнению, если мы не будем жить в безопасном пространстве, то другие инвестиции частично теряют смысл. Второй приоритет он считает образование, включая науку и исследования, или поддержку инноваций. Третьим приоритетом, по мнению президента, является поддержка энергетики, поскольку от нее будет зависеть развитие отечественной экономики. Еще одной темой он назвал здравоохранение. По его мнению, в здравоохранении проблема не в деньгах, а в том, как они расходуются.
«Безусловно, следующее правительство должно будет определить четыре, возможно, максимум пять реальных приоритетов, на которые будут направлены средства, а остальные будут либо стагнировать, либо, возможно, даже сокращаться», — сказал Павел.
По словам президента, политики должны как можно скорее сказать, где они возьмут деньги на увеличение расходов на оборону. «Конечно, мы будем искать пути. И искать их будет в первую очередь правительство», — отметил он. Одним из путей он видит более целевое расходование средств во всей Европе, например, путем объединения заказов или объединения исследований и разработок.
Теневой премьер-министр и председатель оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш на прошлой неделе в CNN Prima News признал, что Чехия, вероятно, не будет соблюдать увеличенные расходы на оборону в случае прихода к власти ANO. «Никаких пяти процентов, это нонсенс», — сказал он тогда.
«Я верю, что в таком случае Андрей Бабиш смог бы сесть лицом к лицу с Дональдом Трампом и объяснить ему свои причины, почему и как он не будет этого делать. Но потом он также должен объяснить людям у нас дома, что мы не будем обеспечивать безопасность этой страны», — заявил президент. По поводу идеи о закупке Чехией зенитных ракет Patriot он сказал, что они, хотя и являются чрезвычайно качественными, но в то же время дорогими и труднодоступными.
Павел высказался за более короткие процессы приобретения, более прозрачные закупки и надзор за оружейными компаниями, чтобы они не завышали цены. «Мы мучаемся, и не только в области безопасности, с законом о государственных закупках. Мы мучаемся, например, с чрезвычайно длительной процедурой получения разрешений на строительство инфраструктуры», — описал он. «Если говорить о более сложной технике, такой как самолеты или танки, то это может занять десять лет. А это совершенно недопустимо», — подчеркнул он. По его мнению, вся Европа должна будет подумать о том, как максимально сократить эти процессы.
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