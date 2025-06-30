Президент Чехии: Следующее правительство должно определить четыре-пять приоритетов и выделить на них средства

Новости 420on 30 июня 2025 09:30 240

Президент Петр Павел заявил, что Чехия должна определить несколько приоритетов, на которые будут направлены средства. Он обосновал это обязательством увеличить расходы на оборону. По его мнению, ключевыми приоритетами являются безопасность, образование, энергетика и здравоохранение.