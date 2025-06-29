Американские следователи обвинили в мошенничестве по делу Medicare 11 человек, в том числе граждан Чехии

Новости 420on 29 июня 2025 15:00 1074

Одиннадцать человек, в том числе из Чехии, обвиняются в США в мошенничестве. Федеральные прокуроры подозревают их в том, что через программу медицинского страхования Medicare они похитили 10,6 миллиарда долларов (в пересчете примерно 223,7 миллиарда крон). Сеть мошенников была организована из России, пишет агентство AFP.