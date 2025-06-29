Американские следователи обвинили в мошенничестве по делу Medicare 11 человек, в том числе граждан Чехии
29 июня 2025
15:00
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Одиннадцать человек, в том числе из Чехии, обвиняются в США в мошенничестве. Федеральные прокуроры подозревают их в том, что через программу медицинского страхования Medicare они похитили 10,6 миллиарда долларов (в пересчете примерно 223,7 миллиарда крон). Сеть мошенников была организована из России, пишет агентство AFP.
Обвиняемые похитили личные данные более миллиона клиентов компании Medicare, чья система медстрахования предназначена для людей старше 65 лет. Затем они использовали эти данные для подачи заявлений на страховые выплаты на миллиарды долларов от Medicare и его дополнительных страховых компаний.
В период с августа 2022 года по сентябрь 2024 года сеть выкупила десятки компаний, поставляющих медицинское оборудование, которые имеют право требовать возмещения расходов из системы Medicare. Обвиняемые подавали через них заявки на возмещение стоимости этого оборудования. Компании утверждали, что поставляли различные медицинские принадлежности, такие как катетеры или приборы для измерения уровня сахара в крови. Однако на самом деле никто не заказывал это оборудование.
Согласно обвинению, этот план организовал Имам Нахматуллаев, действующий в России. Он также руководил другими обвиняемыми, которые находились в Эстонии, Чехии и США.
Мошенничество было раскрыто после того, как сотни тысяч американцев сообщили о своих подозрениях компании Medicare и ее контрагентам. Согласно иску, американцы получили формы, в которых было указано, что они получили оборудование, которое на самом деле не заказывали и не получали.
В период с августа 2022 года по сентябрь 2024 года сеть выкупила десятки компаний, поставляющих медицинское оборудование, которые имеют право требовать возмещения расходов из системы Medicare. Обвиняемые подавали через них заявки на возмещение стоимости этого оборудования. Компании утверждали, что поставляли различные медицинские принадлежности, такие как катетеры или приборы для измерения уровня сахара в крови. Однако на самом деле никто не заказывал это оборудование.
Согласно обвинению, этот план организовал Имам Нахматуллаев, действующий в России. Он также руководил другими обвиняемыми, которые находились в Эстонии, Чехии и США.
Мошенничество было раскрыто после того, как сотни тысяч американцев сообщили о своих подозрениях компании Medicare и ее контрагентам. Согласно иску, американцы получили формы, в которых было указано, что они получили оборудование, которое на самом деле не заказывали и не получали.
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