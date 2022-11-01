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В Чехии отмечают второй день Рождества – День Святого Стефана

В Чехии отмечают второй день Рождества – День Святого Стефана

Партнер рубрики:
Артём Михалап
26 декабря
12:53
5161
В этот день раньше было принято ходить в гости к друзьям и знакомым, веселиться и готовить блюда из птицы.

В Чехии отмечают второй день Рождества – День Святого Стефана

Во второй день рождества католики празднуют День Святого Стефана. Католическая церковь почитает его как одного из первых мучеников, который отличался бесстрашием и справедливостью. Стефана забросали камнями перед Дамасскими воротами в Иерусалиме за то, что он верил в воскресение Иисуса Христа. Он также утверждал, что Иисус равен Богу.

В некоторых источниках говорится, что Стефан принял мученическую смерть не 26 декабря, когда отмечается его день, а в августе. В декабре были найдены его мощи. Церковь решила отмечать его праздник именно в этот день, так как его мученичество относится к Рождеству.

В Чехии праздник Святого "Штепана" связан с рождественскими колядками. В старые времена в этот день слуг и работников отпускали на выходной и выдавали особенный пирог, который пекли из трех сплетенных в круг полосок теста и украшали орехами, розмарином и лентами. 

Теперь во второй день Рождества принято веселиться и ходить в гости к друзьям и знакомым. На столе обязательно должны присутствовать блюда из птицы.

Источник: novinky.cz



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