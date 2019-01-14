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В Праге откроют музей кинематографа

В Праге откроют музей кинематографа

Марина Коханкова 99 0
15 января в Праге будет открыт Национальный музей кинематографа (NaFilm). Посетители смогут увидеть там проекции фильмов начала ХХ столетия.
В Праге откроют музей кинематографа

Музей расположен в центре Праги на улице Юнгманнова (Jungmannova 30, Praha 1) и будет работать каждый день, кроме понедельника, с 13:00 до 19:00. В утреннее время здесь будут проводиться программы для школьников. Идея создания музея принадлежит студентам Карлова университета.

Помимо виртуальной реальности и голограмм, в музее будет представлен портативный 35-миллиметровый кинопроектор с ручным приводом. Здесь же размещена звуковая студия, где можно самостоятельно сделать аудиозапись, лаборатория экспериментов со зрением, а также студия анимации, где можно придумать свой собственный мультфильм и забрать его домой.

Источник ceskenoviny.cz

 

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