В Праге откроют музей кинематографа

15 января в Праге будет открыт Национальный музей кинематографа (NaFilm). Посетители смогут увидеть там проекции фильмов начала ХХ столетия.

Музей расположен в центре Праги на улице Юнгманнова (Jungmannova 30, Praha 1) и будет работать каждый день, кроме понедельника, с 13:00 до 19:00. В утреннее время здесь будут проводиться программы для школьников. Идея создания музея принадлежит студентам Карлова университета.

Помимо виртуальной реальности и голограмм, в музее будет представлен портативный 35-миллиметровый кинопроектор с ручным приводом. Здесь же размещена звуковая студия, где можно самостоятельно сделать аудиозапись, лаборатория экспериментов со зрением, а также студия анимации, где можно придумать свой собственный мультфильм и забрать его домой.

Источник ceskenoviny.cz