Чешский Национальный театр вернулся к теме легионеров

В кафе в здании новой сцены Национального театра в Праге открылась выставка плакатов, открыток и графики, посвященная чехословацкому легиону в России (1914–1920). Она завершает празднование столетней годовщины основания Чехословакии и будет длиться до конца февраля.

Выставку театр подготовил в сотрудничестве с Военно-историческим институтом в связи с возобновлением постановки «Полковник Швец», которая рассказывает о герое чехословацкого легиона Йозефе Швеце (премьера состоялась еще в 1928 году).

Самые известные из представленных здесь художников, которые творили непосредственно в Сибири, – это Петр Пиштелка и Франтишек Зигельхайм, сообщил ČTK историк института Томаш Якл. Другие работы, в том числе плакат к фильму «Зборов» (в июле 1917 года близ этого украинского города произошло сражение между российской и австро-венгерской армиями с участием чехословацких легионеров), относятся к межвоенному периоду.

Выставка, по словам Якла, являет собой лишь малую часть коллекции Военно-исторического института.

Источник: ceskenoviny.cz