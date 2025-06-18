Полиция Словакии хотела задержать бывшего министра обороны за передачу боеприпасов Украине
18 июня 2025
16:30
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В среду утром словацкая полиция попыталась задержать бывшего министра обороны и председателя внепарламентской партии «Демократы» Ярослава Надя. Задержание не состоялось, поскольку Надь находится в отпуске в Канаде. Однако полиция задержала бывшего директора государственного предприятия, производящего оружие.
Полиция задержала Александра Гурского, бывшего главу государственного предприятия Konštrukta Defense. Также ведется поиск бывшего генерального секретаря служебного аппарата Министерства обороны Петра Козака.
Активность полиции, вероятно, связана с боеприпасами, которые Словакия передала Украине в 2022 году сразу после военного вторжения России.
Активность полиции, вероятно, связана с боеприпасами, которые Словакия передала Украине в 2022 году сразу после военного вторжения России.
Надь был министром обороны в правительствах Игоря Матовича и Эдуарда Хегера в 2020-2023 годах. Председатель Демократов находится в запланированной заранее зарубежной поездке в Канаду. По возвращении он будет полностью доступен для следственных органов.
Надь написал в Facebook, что подобного цирка он ждал уже давно. По его мнению, организаторам нужно прикрыть свою некомпетентность, обнищание граждан и коррупцию, поэтому они ищут повод. Он заявил, что полиция могла узнать, что он уже неделю находится с сыном в Канаде. В конце месяца он вернется и будет к услугам следствия.
Политик подчеркнул, что гордится тем, как Словакия помогла Украине, и поступил бы так же снова. Речь идет о человечности и ответственности, о защите невинной жертвы российской агрессии. Он назвал нынешних правительственных политиков Словакии пророссийскими агентами.
Надь уже в прошлом году предупреждал о попытках возбудить против него уголовное дело.
На второй день российского вторжения в Украину Министерство обороны Словакии издало распоряжение о немедленной закупке 12 000 единиц старых 120-миллиметровых боеприпасов для минометов через государственную акционерную компанию Konštrukta Defense. Нынешняя активность полиции может быть связана именно с этой закупкой.
Словацкий Высший контрольный орган (NKÚ) назвал эту сделку проблематичной. Проблема заключалась в том, что министерство обороны приобрело боеприпасы для минометов, которые словацкая армия не использовала более двадцати лет, эти боеприпасы были предназначены для утилизации и могли представлять угрозу для людей, которые с ними обращались. NKÚ не учло, что речь шла о чрезвычайной ситуации, когда соседнее государство подверглось нападению и боролось за выживание.
По данным NKÚ, не была создана комиссия для оценки покупной цены. Приобретая боеприпасы, министерство обороны действовало в нарушение закона о бюджетных правилах государственного управления и нарушило финансовую дисциплину на сумму более 6 миллионов евро.
Затем Словакия при министре Наде также подарила Украине систему противовоздушной обороны С-300 и истребители МиГ-29, но в этом случае пока ни один орган не констатировал правовых нарушений.
Нынешние правительственные политики Словакии неоднократно критикуют предоставление оружия и боеприпасов Украине предыдущими словацкими правительствами. По их мнению, это привело к ослаблению обороноспособности Словакии.
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