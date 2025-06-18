Полиция Словакии хотела задержать бывшего министра обороны за передачу боеприпасов Украине

Новости и статьи 18 июня 2025 16:30 518

В среду утром словацкая полиция попыталась задержать бывшего министра обороны и председателя внепарламентской партии «Демократы» Ярослава Надя. Задержание не состоялось, поскольку Надь находится в отпуске в Канаде. Однако полиция задержала бывшего директора государственного предприятия, производящего оружие.