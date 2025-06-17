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В Чехии горит лесопилка, ущерб исчисляется сотнями миллионов крон

Новости 420on
17 июня 2025
09:00
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В ночь на вторник в Валашской области в Великих Карловицах произошел крупный пожар на территории лесопилки. На месте работали 18 профессиональных и добровольных пожарных бригад. Командир операции объявил третий из четырех уровней пожарной тревоги.
«Горят лесопилка и соседний склад пиломатериалов. Пожар пока не локализован», — сообщил в семь утра представитель региональной пожарной службы Давид Мартинец.

При тушении пламени пострадали один из сотрудников и еще один пожарный. Скорая помощь доставила их в больницу. По информации Novinky, речь идет скорее о легких травмах.

Пламя распространилось на площади около 1500 квадратных метров. «Речь идет о двух зданиях, соединенных в середине крышей», — отметил Мартинец.

В ближайшие часы в Великие Карловице прибудет специальная техника спасательной пожарной бригады из Глучина в Моравско-Смоленском крае. Она поможет разобрать конструкцию. Одновременно на место прибыли пожарные с дроном для лучшего обзора при тушении и документировании ущерба.

По первоначальным оценкам, ущерб составляет несколько сотен миллионов крон.
пожар Чехия
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