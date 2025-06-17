В Чехии горит лесопилка, ущерб исчисляется сотнями миллионов крон

Новости 420on 17 июня 2025 09:00 791

В ночь на вторник в Валашской области в Великих Карловицах произошел крупный пожар на территории лесопилки. На месте работали 18 профессиональных и добровольных пожарных бригад. Командир операции объявил третий из четырех уровней пожарной тревоги.