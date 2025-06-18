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Чешские СМИ: украинский парламент разрешил множественное гражданство

Новости 420on
18 июня 2025
22:00
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Новый закон открывает украинцам путь к множественному гражданству. Цель — укрепить связи с диаспорой, привлечь специалистов и инвестиции, а также противостоять демографическим последствиям войны.
В среду украинский парламент 243 голосами против 19 (еще девять депутатов воздержались) принял закон, разрешающий украинцам иметь гражданство нескольких государств, сообщает сайт RBK-Украина.

Агентство Reuters назвало закон попыткой смягчить последствия демографического кризиса, вызванного войной, которую более трех лет назад развязала против Украины Россия, и укрепить отношения с украинской диаспорой за рубежом.

Множественное гражданство позволит украинцам, которых война вынудила уехать за границу, сохранить связь с родиной. Этот шаг также должен способствовать привлечению инвестиций и специалистов из-за рубежа, пишет РБК-Украина.

Закон позволяет украинцам иметь гражданство другого государства без угрозы потери украинского гражданства, если это государство включено правительством в специальный список. Гражданам других государств, но имеющим украинское происхождение, будет легче получить украинское гражданство. Иностранные граждане без украинских корней смогут получить украинское гражданство без необходимости отказаться от гражданства другого государства, за исключением российского. Получение украинского гражданства также станет проще для иностранных граждан, служащих в рядах вооруженных сил Украины. Закон также гарантирует право на украинское гражданство беженцам, подвергающимся политическим преследованиям в своей стране.
Украина гражданство
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