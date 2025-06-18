Чешские СМИ: украинский парламент разрешил множественное гражданство

Новости 420on 18 июня 2025 22:00 418

Новый закон открывает украинцам путь к множественному гражданству. Цель — укрепить связи с диаспорой, привлечь специалистов и инвестиции, а также противостоять демографическим последствиям войны.