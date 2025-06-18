В первом квартале чистая прибыль чешских банков выросла на 1,5 млрд и составила 27,4 млрд крон

Новости 420on 18 июня 2025 08:00 267

В первом квартале этого года совокупная чистая прибыль банков в Чехии выросла на 1,5 миллиарда крон до 27,4 миллиарда крон. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные Чешским национальным банком. Балансовая сумма активов банков на конец марта составила 11,11 триллиона крон, что на 481 миллиард крон больше, чем в прошлом году. По мнению аналитиков, рост прибыли обусловлен в основном увеличением доходов от комиссий и сборов.