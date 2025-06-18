В первом квартале чистая прибыль чешских банков выросла на 1,5 млрд и составила 27,4 млрд крон
18 июня 2025
08:00
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В первом квартале этого года совокупная чистая прибыль банков в Чехии выросла на 1,5 миллиарда крон до 27,4 миллиарда крон. Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные Чешским национальным банком. Балансовая сумма активов банков на конец марта составила 11,11 триллиона крон, что на 481 миллиард крон больше, чем в прошлом году. По мнению аналитиков, рост прибыли обусловлен в основном увеличением доходов от комиссий и сборов.
Прибыль от финансовой и операционной деятельности банков в первом квартале выросла в годовом исчислении на 1,3 миллиарда крон до 61,5 миллиарда крон. Процентные доходы снизились на 32,2 миллиарда крон до 113,6 миллиарда крон, доходы от комиссий и сборов выросли на 1,9 миллиарда крон до 16,7 миллиарда крон.
«Процентные доходы банков находятся под давлением, несмотря на более низкие затраты на финансирование депозитов. Тем не менее, банки по-прежнему сохраняют солидную прибыльность за счет комиссионных доходов», — прокомментировал эти цифры аналитик XTB Томаш Цверна. По его мнению, эта тенденция наблюдается и в банках по всей ЕС. Прогноз роста прибыльности в этом году положительный. Банки должны выиграть и от активизации на ипотечном рынке, добавил он.
Из крупнейших банков Česká spořitelna в первом квартале этого года показала чистую прибыль в размере 5,7 миллиарда крон, что на 0,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль Komerční bankа выросла на 49,3% до 4,2 миллиарда крон, ČSOB — на 7% до 4,4 миллиарда крон, Moneta Money Bank — на 14% до 1,5 миллиарда крон, Raffeisenbank — на 21% до 1,7 миллиарда крон, а UniCredit Bank — на 4,9% до 2,7 миллиарда крон.
«Процентные доходы банков находятся под давлением, несмотря на более низкие затраты на финансирование депозитов. Тем не менее, банки по-прежнему сохраняют солидную прибыльность за счет комиссионных доходов», — прокомментировал эти цифры аналитик XTB Томаш Цверна. По его мнению, эта тенденция наблюдается и в банках по всей ЕС. Прогноз роста прибыльности в этом году положительный. Банки должны выиграть и от активизации на ипотечном рынке, добавил он.
Из крупнейших банков Česká spořitelna в первом квартале этого года показала чистую прибыль в размере 5,7 миллиарда крон, что на 0,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль Komerční bankа выросла на 49,3% до 4,2 миллиарда крон, ČSOB — на 7% до 4,4 миллиарда крон, Moneta Money Bank — на 14% до 1,5 миллиарда крон, Raffeisenbank — на 21% до 1,7 миллиарда крон, а UniCredit Bank — на 4,9% до 2,7 миллиарда крон.
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