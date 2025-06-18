Международная операция по проверке грузовиков в северной Чехии выявила преступников и нелегальных мигрантов

Новости и статьи 18 июня 2025 15:00 105

В ходе пятидневной операции «Грузовик 2025» на государственной границе в северной Чехии полиция и таможенники Чешской Республики и Германии проводили масштабную проверку грузовых автомобилей. Было остановлено более 400 автомобилей и изучены документы 544 человек.