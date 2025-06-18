Международная операция по проверке грузовиков в северной Чехии выявила преступников и нелегальных мигрантов
18 июня 2025
15:00
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В ходе пятидневной операции «Грузовик 2025» на государственной границе в северной Чехии полиция и таможенники Чешской Республики и Германии проводили масштабную проверку грузовых автомобилей. Было остановлено более 400 автомобилей и изучены документы 544 человек.
В результате были задержаны два преступника, один иностранец, который не имеет права находиться на территории Чехии, и выписаны штрафы на сумму 19 000 крон.
Основной целью операции, которая прошла с 9 по 13 июня, было выявление нелегальной миграции, для которой транзитные лица могут использовать грузовой и пассажирский транспорт. Однако таможенники и полицейские также уделяли внимание поддельным документам перевозимых лиц, проверке законности пребывания иностранцев на территории Чешской Республики и Федеративной Республики Германия, розыску лиц и вещей, а также незаконной перевозке товаров.
В ходе операции использовалось специальное оборудование, автомобиль с тепловизионной камерой, так называемый «Шенген-автобус» с мобильной лабораторией для проверки проездных документов, а также детектор сердечного ритма.
Использование этого специализированного оборудования не принесло никаких положительных результатов в поиске скрытых в транспортных средствах лиц. Однако этот результат свидетельствует о текущем снижении транзитной нелегальной миграции и подтверждает эффективность существующих мер безопасности и превентивных действий полиции.
В одном случае наказания не избежит человек, незаконно проживающий в Чехии и ожидающий высылки, в двух других случаях проверки выявили двух преступников, а именно: одно лицо за препятствие исполнению официального решения и одно за подделку официального документа. Вся операция, которая была сложной не только с точки зрения персонала, но и с логистической позиции, оценивается полицией положительно.
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