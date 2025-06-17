В Праге приземлился правительственный самолет, который доставил граждан Чехии из Израиля

Новости и статьи 17 июня 2025 15:00 834

Сегодня рано утром в аэропорту Кбелы в Праге приземлился самолет, который Чехия отправила за своими гражданами в Израиль. Правительственный самолет перевез 66 людей, которые решили покинуть страну из-за нынешнего конфликта с Ираном. Из-за боевых действий между Израилем и Ираном было закрыто воздушное пространство Израиля, и с пятницы перевозчики отменили рейсы между Прагой и Тель-Авивом. Из почти 70 человек на борту самолета большинство были гражданами Чехии. Среди эвакуированных есть также несколько представителей других национальностей. Решение о направлении самолета для репатриации было принято министерствами иностранных дел и обороны в выходные дни, когда поступило большое количество запросов. Из-за закрытия воздушного пространства было невозможно отправить военный самолет прямо в Израиль, поэтому эвакуация была проведена через одну из соседних стран. Конвой с эвакуированными чехами выехал из Тель-Авива в понедельник утром. Эвакуированные были доставлены на автобусах в аэропорт соседней страны, а границу пересекли пешком.