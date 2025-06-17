В Праге приземлился правительственный самолет, который доставил граждан Чехии из Израиля
17 июня 2025
15:00
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Сегодня рано утром в аэропорту Кбелы в Праге приземлился самолет, который Чехия отправила за своими гражданами в Израиль. Правительственный самолет перевез 66 людей, которые решили покинуть страну из-за нынешнего конфликта с Ираном. Из-за боевых действий между Израилем и Ираном было закрыто воздушное пространство Израиля, и с пятницы перевозчики отменили рейсы между Прагой и Тель-Авивом. Из почти 70 человек на борту самолета большинство были гражданами Чехии. Среди эвакуированных есть также несколько представителей других национальностей. Решение о направлении самолета для репатриации было принято министерствами иностранных дел и обороны в выходные дни, когда поступило большое количество запросов. Из-за закрытия воздушного пространства было невозможно отправить военный самолет прямо в Израиль, поэтому эвакуация была проведена через одну из соседних стран. Конвой с эвакуированными чехами выехал из Тель-Авива в понедельник утром. Эвакуированные были доставлены на автобусах в аэропорт соседней страны, а границу пересекли пешком.
Местом, где чешский самолет смог безопасно приземлиться и куда были доставлены эвакуированные чехи из Израиля, стал Египет, а именно Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове. В рамках договоренности с другими странами на свободные места самолета были посажены несколько словаков, поляков и голландцев.
Эвакуационных рейсов может быть больше, в первом были в основном женщины и дети. Интерес к поездке, организованной посольством, проявили в основном семьи, но также и пожилые люди. Часть чешских граждан, однако, продолжают самостоятельно выезжать из Израиля, страну по-прежнему можно покинуть наземным транспортом через Иорданию или Египет.
Ситуацию будут отслеживать. Если поступят новые запросы от посольства в Израиле о репатриации следующей группы чешских граждан, соответствующие органы готовы их рассмотреть.
Нынешний конфликт между двумя враждующими государствами начался в ночь на пятницу с израильских ударов по иранским военным объектам и ядерным объектам. Израиль мотивировал это стремлением остановить Иран в производстве ядерного оружия. Тегеран, однако, отрицает, что работает над созданием такового. С вечера пятницы Иран неоднократно наносит ракетные удары по Израилю и запускает беспилотники. Обе стороны сообщают о погибших и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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