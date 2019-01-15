Замки в Южной Чехии открыты и зимой

После рождественнских праздников замки, расположенные в Южной Чехии, вновь открыты для посетителей.

«Была традиция закрывать замки для туристов в конце октября и до апреля следующего года. Сейчас созданы условия для экскурсоводов и работников замков, благодаря которым и в зимнее время посетители смогут совершить экскурсию». – говорит управляющий замка Глубока-Над-Влтавой Мартин Слаба.

«Увидеть этот замок, укрытый снегом, это непередаваемое впечатление. Мы даже не знали, что он открыт для туристов, а узнали об этом уже нам месте и, конечно, пошли на экскурсию», - говорит Вера Неужилова из Брандиса-над-Лабем, которая здесь провела выходные с семьей.

Также открыт для посетителей и замок в Чешскем Крумлове и Тршебони.

Однако не все замки работают в зимние месяцы - Червена Лгота откроется только в апреле. Это связано с очисткой пруда вокруг замка, а также ремонтными работами в отдельных помещениях замка.

Источник novinky.cz