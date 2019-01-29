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«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката

«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката

Илья Кириллов 231 0
Картину посмотрел каждый восьмой житель страны.
«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката

Пожалуй, ни один фильм за последние годы не вызвал в чешских кинотеатрах столько ажиотажа, как «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) о жизни фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри, который после яркой карьеры умер в 1991 году в возрасте 45 лет от бронхиальной пневмонии, вызванной СПИДом.

За 13 недель ленту Брайана Сингера, по данным Союза кинодистрибьюторов, посмотрели 1 369 462 зрителя, что принесло ее создателям доход в размере 213,5 млн крон. «Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского проката, превзойдя рекорд фэнтези «Аватар» (1,35 млн зрителей и 213,1 млн крон в 2009 году), продержавшегося на первой строчке почти 10 лет. Из чешских кинокартин лучший результат у «Агела-2»  (Anděl páně 2) –  1,2 млн зрителей и 146,6 млн крон в 2016 году.

Похоже, что «Богемская рапсодия» на достигнутом не остановится. Все это время она фактически каждую неделю была на первом месте по посещаемости и, как ожидается, в ближайшие недели преодолеет порог в 1,5 млн зрителей и 220 млн крон.

Лента получила в общей сложности пять номинаций на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Рами Малек), «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж». Вручение премии состоится 24 февраля.

Источник: czechcrunch.cz

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Темы
кино кинотеатр Чехия
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