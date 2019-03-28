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«Ворота в Римскую империю» откроют на Мораве

«Ворота в Римскую империю» откроют на Мораве

Марина Комарова 1403 0
В населенном пункте Пасоглавки откроют археологический центр, где можно будет увидеть лагерь времен Римской империи.
«Ворота в Римскую империю» откроют на Мораве

Во времена правления императора Марка Аврелия нынешний Мушов возле деревни Пасоглавки был самым северным форпостом Римской империи в Центральной Европе. И хотя Десятый легион был здесь всего несколько лет, за это время построили крепость, где зимой находились 20 тысяч солдат, а летом — до 100 тысяч. Для армии лагерь был центром снабжения с ремесленными мастерскими, больницами и местами для отдыха.

В современном здании будут демонстрироваться предметы, найденные на Римском холме, и фильмы о той эпохе. Люди увидят снаряжение римских солдат, копии и оригиналы археологических находок. Они узнают, как воевали римляне, говорили, готовили и т.д. 

Специалисты также планируют выяснить, где именно стояли римские постройки. В связи с этим у археологов большие планы на последующие годы. Мушов-Градиско считается единственным местом на чешской территории с остатками древних кирпичных построек. Первое исследование, которое привело к открытию римской кладки, провел в 1925 году губернатор Микуловского замка и архивариус Йозеф Мацура. Археолог Антон Гнирс проводил здесь исследования при финансовой поддержке Т. Г. Масарика в период с 1926 по 1928 год. Именно он обнаружил два здания, известные как Командный дом и Курорт. Систематические археологические исследования возобновились в 1985 году.

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия археология
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