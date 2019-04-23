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Неопубликованные рукописи Кафки передадут Национальной библиотеке Израиля

Неопубликованные рукописи Кафки передадут Национальной библиотеке Израиля

Марина Комарова 105 0
По решению окружного суда Цюриха ранее не опубликованные произведения Франца Кафки будут переданы Национальной библиотеке Израиля.
Неопубликованные рукописи Кафки передадут Национальной библиотеке Израиля

Это ставит точку в судебном споре о законных владельцах коллекции, который длился около десяти лет. Эксперты не исключают, что она может содержать окончание нескольких важных работ Кафки, которые не были опубликованы после его смерти. Руководство израильской библиотеки заявило, что хочет сделать собрание произведений писателя доступным общественности.

Незадолго до своей смерти в 1924 году Кафка оставил рукописи другу и издателю Максу Броду. Он попросил его уничтожить их, но Брод опубликовал большую часть произведений, в том числе ставшие знаменитыми на весь мир романы «Процесс» и «Замок».

В 1938 году Брод перевез часть рукописей из неопубликованной коллекции на территорию британской администрации на Ближнем Востоке, где сейчас находится Израиль. Он завещал своему личному секретарю Эстер Хоффе передать рукописи академическим учреждениям. Однако та оставила рукописи у себя, некоторые из них были проданы. Так, например, на аукционе в Лондоне был продан за 1 млн фунтов стерлингов оригинал рукописи романа «Процесс».

После смерти 101-летней Эстер в 2008 году коллекция перешла по наследству двум ее дочерям. Когда и они скончались, начался судебный процесс между членами семьи Хоффе, которые претендовали на наследство.

Источник: rozhlas.cz

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Темы
Франц Кафка книги Израиль Чехия
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