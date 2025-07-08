ЧНБ нервничает из-за подорожания продуктов, услуг и недвижимости. Снижение ставок откладывается

Новости 420on 8 июля 2025 08:00 1018

Ускорение инфляции может значительно увеличить для чехов время ожидания более дешевых кредитов и ипотеки. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков крупнейших банков и протокол последнего заседания Чешского национального банка (ЧНБ). В своем июньском решении члены совета указали сразу на несколько рисков, которые не позволяют спешить со снижением процентных ставок.