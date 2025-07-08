ЧНБ нервничает из-за подорожания продуктов, услуг и недвижимости. Снижение ставок откладывается
8 июля 2025
08:00
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Ускорение инфляции может значительно увеличить для чехов время ожидания более дешевых кредитов и ипотеки. Об этом свидетельствуют прогнозы аналитиков крупнейших банков и протокол последнего заседания Чешского национального банка (ЧНБ). В своем июньском решении члены совета указали сразу на несколько рисков, которые не позволяют спешить со снижением процентных ставок.
«Мы оставляем все возможности открытыми. Если будет необходимо, мы снизим или снова повысим ставки. Но в настоящее время похоже, что ставки останутся на текущем уровне в течение некоторого времени», — заявил глава центрального банка Алеш Михл. Базовая ставка в размере 3,5% действует с мая.
Согласно официальному протоколу, во время июньского заседания члены правления ЧНБ упомянули, что инфляцию необходимо продолжать сдерживать, чтобы она не отклонилась от целевых значений в диапазоне от одного до трех процентов. Для этого центральный банк среди прочего использует базовую ставку. Она является одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость ипотечных кредитов и других кредитов, снижение которых ожидают как население, так и предприятия.
Например, члены совета Ева Замразилова и Якуб Сейдлер считают, что если проинфляционные факторы не ослабнут значительно и риски, связанные с торговыми войнами, не изменятся, то пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в оставшейся части этого года будет очень ограниченным.
Члены совета опасаются прежде всего роста цен на услуги, в сфере общественного питания, проживания и культуры. В то же время они считают риском подорожание продуктов питания. Внимание они также обращают на дорогую недвижимость.
Осторожность подкрепили предварительные данные Чешского статистического управления по инфляции в июне, опубликованные в пятницу. Она составила 2,9% в годовом исчислении. Таким образом, она находилась на верхней границе диапазона, в котором центральный банк хочет ее видеть.
«Межгодовая инфляция в июне в верхней части допустимого диапазона ЧНБ свидетельствует о правильности решения банковского совета оставить процентные ставки на уровне 3,5%», — прокомментировал это Доминик Когут, аналитик консалтинговой компании PwC.
Снижение только в следующем году
Учитывая новые данные, экономисты ведущих чешских банков пересматривают свои первоначально оптимистичные прогнозы на вторую половину этого года. Если ранее они предполагали одну-две волны снижения ставок, то теперь склоняются к тому, что до конца года ставки могут остаться на текущем уровне.
«Теперь мы ожидаем стабильные ставки ЧНБ до конца этого года и их снижение только в начале 2026 года», — заявил экономист Česka spořitelna Йиржи Поланский.
Raiffeisenbank также не рассчитывает на дальнейшее снижение ставок в этом году. По словам главного экономиста Generali Investments CEE Радомира Яча, одно снижение может произойти не раньше конца года.
«Будет ли ЧНБ еще снижать процентные ставки с текущего уровня, будет зависеть, с одной стороны, от данных о внутренней инфляции, в частности от динамики цен на услуги, а с другой — от дальнейших шагов Европейского центрального банка, который, вероятно, также не будет спешить с дальнейшим снижением процентных ставок», — заявил Яч.
По мнению аналитиков, ЧНБ может быть вынужден ускорить снижение ставок, если чешская экономика начнет заметно замедляться, например, из-за последствий введения пошлин на импорт товаров в США. В настоящее время Европейский союз и США ведут переговоры об их точном размере.
Согласно официальному протоколу, во время июньского заседания члены правления ЧНБ упомянули, что инфляцию необходимо продолжать сдерживать, чтобы она не отклонилась от целевых значений в диапазоне от одного до трех процентов. Для этого центральный банк среди прочего использует базовую ставку. Она является одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость ипотечных кредитов и других кредитов, снижение которых ожидают как население, так и предприятия.
Например, члены совета Ева Замразилова и Якуб Сейдлер считают, что если проинфляционные факторы не ослабнут значительно и риски, связанные с торговыми войнами, не изменятся, то пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в оставшейся части этого года будет очень ограниченным.
Члены совета опасаются прежде всего роста цен на услуги, в сфере общественного питания, проживания и культуры. В то же время они считают риском подорожание продуктов питания. Внимание они также обращают на дорогую недвижимость.
Осторожность подкрепили предварительные данные Чешского статистического управления по инфляции в июне, опубликованные в пятницу. Она составила 2,9% в годовом исчислении. Таким образом, она находилась на верхней границе диапазона, в котором центральный банк хочет ее видеть.
«Межгодовая инфляция в июне в верхней части допустимого диапазона ЧНБ свидетельствует о правильности решения банковского совета оставить процентные ставки на уровне 3,5%», — прокомментировал это Доминик Когут, аналитик консалтинговой компании PwC.
Снижение только в следующем году
Учитывая новые данные, экономисты ведущих чешских банков пересматривают свои первоначально оптимистичные прогнозы на вторую половину этого года. Если ранее они предполагали одну-две волны снижения ставок, то теперь склоняются к тому, что до конца года ставки могут остаться на текущем уровне.
«Теперь мы ожидаем стабильные ставки ЧНБ до конца этого года и их снижение только в начале 2026 года», — заявил экономист Česka spořitelna Йиржи Поланский.
Raiffeisenbank также не рассчитывает на дальнейшее снижение ставок в этом году. По словам главного экономиста Generali Investments CEE Радомира Яча, одно снижение может произойти не раньше конца года.
«Будет ли ЧНБ еще снижать процентные ставки с текущего уровня, будет зависеть, с одной стороны, от данных о внутренней инфляции, в частности от динамики цен на услуги, а с другой — от дальнейших шагов Европейского центрального банка, который, вероятно, также не будет спешить с дальнейшим снижением процентных ставок», — заявил Яч.
По мнению аналитиков, ЧНБ может быть вынужден ускорить снижение ставок, если чешская экономика начнет заметно замедляться, например, из-за последствий введения пошлин на импорт товаров в США. В настоящее время Европейский союз и США ведут переговоры об их точном размере.
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