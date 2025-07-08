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Метеорологи расширили предупреждение о сильнейших ливнях на востоке Чехии

Новости и статьи
8 июля 2025
15:00
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На востоке Чешской Республики во вторник и среду ожидаются проливные дожди. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) усилил и расширил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Согласно последним прогнозам, самые интенсивные осадки — до 180 миллиметров — выпадут в Бескидах. В Есениках ожидается около 130 миллиметров дождя.
Предупреждения касаются Злинского края, частей Моравско-Силезского, Оломоуцкого, Южноморавского и Пардубицкого краев. Утром во вторник метеорологи расширили предупреждение на дополнительные территории Оломоуцкого края и одновременно повысили уровень угрозы в некоторых зонах. Наивысшие значения осадков прогнозируются на востоке страны.

«Основная интенсивность осадков придется на ночь со вторника на среду и утренние часы среды. Местами количество осадков будет достигать 20 миллиметров в час», — сообщили в Чешском гидрометеорологическом институте.

Угроза подъема рек и подтоплений
С вечера вторника ожидается рост уровней рек, стекающих с Бескид, Яворников, Белых Карпат, а также из области Есеников. Наибольшую опасность представляют районы Ческе-Тешина, Яблункова и Тржинца, где уже объявлен наивысший уровень угрозы. По обновленным данным, осложнения могут возникнуть также на востоке Пардубицкого края и на юге Моравии из-за поступающей воды.

На реках Ольше и Рожновске-Бечве в Моравско-Силезском крае гидротехнические службы ожидают наибольший рост уровней воды. В Бескидах отдельные водотоки могут достичь третьего — наивысшего — уровня паводковой активности. В области Есеницких гор уровни рек, по прогнозам, останутся на первом или втором уровне. Из-за быстро меняющейся ситуации ČHMÚ начал публиковать прогнозы каждые три часа.

Подготовка к возможным осложнениям
Министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL) отметил, что нынешняя ситуация отличается от прошлогодней, когда осенью в ряде регионов произошли наводнения. «Обстановка пока не выглядит настолько серьезной, как в прошлом году, но мы хотим быть готовы к любому развитию событий», — добавил он.


Управления бассейнов рек Одры и Моравы с понедельника начали сбрасывать воду из водохранилищ, увеличивая их емкости для приема паводков.

Призывы к осторожности
Власти обратились к организаторам кемпингов и детских лагерей с призывом внимательно следить за развитием обстановки. Глава МВД Вит Ракушан (STAN) предостерег любителей экстрима от необдуманных поступков. 
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