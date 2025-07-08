Французская компания Savencia закроет молокозавод в Годонине
8 июля 2025
10:30
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Через несколько месяцев прекратит работу молокозавод французской группы Savencia в Годонине, который производит плавленые сыры, такие как Apetito. Закрытие завода коснется сотен сотрудников.
Группа переносит производство в Германию, о чем сообщает в своем пресс-релизе. Это связано со снижением спроса на плавленые сыры. Компания Savencia F&D CZ намерена помочь своим сотрудникам в поиске новой работы.
Об этом сообщил сервер Blesk.cz. Объявление о закрытии молокозавода, основанного 152 года назад, стало неожиданностью для сотрудников компании.
«Мы вынуждены закрыть завод в Годонине, потому что спрос на плавленый сыр постоянно снижается и производство здесь не является экономически устойчивым в долгосрочной перспективе», — сообщила Savencia F&D CZ.
По информации компании, сыры, производимые до сих пор в Годонине, будут по-прежнему доступны в продаже. Savencia планирует производить их в немецком Кемптене. «Благодаря этому перемещению мы сможем сохранить бренды плавленых сыров Apetito, Bambino и словацкий Lunex», — сообщила компания.
По информации компании, сыры, производимые до сих пор в Годонине, будут по-прежнему доступны в продаже. Savencia планирует производить их в немецком Кемптене. «Благодаря этому перемещению мы сможем сохранить бренды плавленых сыров Apetito, Bambino и словацкий Lunex», — сообщила компания.
«Для сотрудников мы подготовили социальную программу, включающую повышенные выходные пособия, переквалификацию или помощь в поиске нового места работы. Оптимизационные меры не затрагивают никакие другие заводы в Чехии и Словакии», — уточняется в пресс-релизе.
В мае уровень безработицы в Годонинском районе составлял 6%, что было самым высоким показателем среди районов Южноморавского края.
Французская компания Savencia является производителем продуктов питания и молочных продуктов. В Чешской Республике она производит продукцию в Годонине, Праге и Пржибыславе под брендами Lučina, Apetito, Král sýrů, Pribináček и Sedlčanský. В Чешской Республике и Словакии компания имеет более 800 сотрудников, а всего — около 23 000 сотрудников в 31 стране.
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