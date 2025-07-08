Французская компания Savencia закроет молокозавод в Годонине





Группа переносит производство в Германию, о чем сообщает в своем пресс-релизе. Это связано со снижением спроса на плавленые сыры. Компания Savencia F&D CZ намерена помочь своим сотрудникам в поиске новой работы.





Об этом сообщил сервер Blesk.cz. Объявление о закрытии молокозавода, основанного 152 года назад, стало неожиданностью для сотрудников компании

«Мы вынуждены закрыть завод в Годонине, потому что спрос на плавленый сыр постоянно снижается и производство здесь не является экономически устойчивым в долгосрочной перспективе», — сообщила Savencia F&D CZ.



По информации компании, сыры, производимые до сих пор в Годонине, будут по-прежнему доступны в продаже. Savencia планирует производить их в немецком Кемптене. «Благодаря этому перемещению мы сможем сохранить бренды плавленых сыров Apetito, Bambino и словацкий Lunex», — сообщила компания.









«Для сотрудников мы подготовили социальную программу, включающую повышенные выходные пособия , переквалификацию или помощь в поиске нового места работы. Оптимизационные меры не затрагивают никакие другие заводы в Чехии и Словакии», — уточняется в пресс-релизе.

В мае уровень безработицы в Годонинском районе составлял 6%, что было самым высоким показателем среди районов Южноморавского края.





Французская компания Savencia является производителем продуктов питания и молочных продуктов. В Чешской Республике она производит продукцию в Годонине, Праге и Пржибыславе под брендами Lučina, Apetito, Král sýrů, Pribináček и Sedlčanský. В Чешской Республике и Словакии компания имеет более 800 сотрудников, а всего — около 23 000 сотрудников в 31 стране.