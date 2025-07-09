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100 000 детей в Чехии не зарегистрированы у врача

Новости 420on
9 июля 2025
08:00
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В Чехии насчитывается 105 000 детей, не имеющих своего врача общей практики. Это около 5% общего числа детей с медицинской страховкой. Показатель кажется высоким, но за последние годы ситуация улучшилась. Еще в 2023 году Институт медицинской информации и статистики сообщал о 182 000 детей, не зарегистрированных у врача.
Однако это не означает, что более 100 000 детей в настоящее время полностью находятся вне системы здравоохранения. Большую часть этой цифры составляют иностранцы, которые, по данным Министерства здравоохранения, часто не заинтересованы в регистрации у врача. Но на профилактические осмотры или прививки они в основном ходят.

Если смотреть только на детей с чешским гражданством и постоянным проживанием в Чехии, то без регистрации у врача общей практики их 34 000. Тем не менее 11 000 детей за последние два года прошли регулярные осмотры. 12 600 детей не получают никакой медицинской помощи.

«Вероятно, речь идет о детях, которые не проживают в Чешской Республике. Мне трудно представить себе ребенка, который в течение двух лет не получает никакой медицинской помощи», — объясняет Адам Андер, руководитель отдела управления медицинскими страховыми компаниями и международной координации Министерства здравоохранения.

В систему постепенно поступает все больше врачей, к тому же в последние годы наблюдается снижение рождаемости, благодаря этим факторам удается частично решить самые серьезные проблемы. Однако это не означает, что в пригородных районах страны по-прежнему не будет не хватать детских врачей.

«По-прежнему 50% терапевтов для детей и подростков находятся в пенсионном возрасте. Тем более мы благодарны этим людям за то, что они продолжают заботиться о своих маленьких пациентах. В ближайшие годы сокращение числа мест для оказания медицинской помощи будет продолжаться», — описывает ситуацию директор Института медицинской информации и статистики Ладислав Душек.

Изменения после критики

Одним из вариантов решения ситуации, который предлагает Министерство здравоохранения, являются субсидии для врачей, которые готовятся к аттестации. В области детской медицины министерство ежегодно поддерживает 70 мест.

Однако в прошлом году распределение средств подверглось критике со стороны Ассоциации практикующих врачей для детей и подростков, а также со стороны некоторых политиков. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) обещал, что резидентуры будут поддерживаться там, где наблюдается наибольшая нехватка врачей. А не в отделениях университетских больниц.

19 мест в университетских больницах были сокращены, а еще 14 — переданы другим больницам. В общей сложности это почти половина всех выделенных мест. Однако в этом году министерство пошло на изменения и теперь гораздо больше учитывает реальную нехватку мест в регионах.

«В качестве ключевого требования мы поставили региональную доступность на уровне муниципалитетов с расширенными полномочиями», — подтверждает министр Валек.

Из обзора успешных кандидатов этого года действительно следует, что субсидируемые места менее сконцентрированы в крупных городах и больницах. Например, в этом году в университетских больницах было только три места.

«Министерство здравоохранения заслуживает похвалы за то, что после прошлогодней критики оно действительно постаралось скорректировать критерии таким образом, чтобы была учтена карта недоступности медицинской помощи и даже небольшие поликлиники имели возможность получить резидента», — говорит председатель Ассоциации практикующих врачей для детей и подростков Илона Хюллеова.

Хотя в прошлом государство проспало планирование медицинского обслуживания детей, в последние годы число студентов-медиков растет. В будущем ситуация может быть не столь критической, как в прошлые годы.
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