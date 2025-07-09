100 000 детей в Чехии не зарегистрированы у врача

Новости 420on 9 июля 2025 08:00 586

В Чехии насчитывается 105 000 детей, не имеющих своего врача общей практики. Это около 5% общего числа детей с медицинской страховкой. Показатель кажется высоким, но за последние годы ситуация улучшилась. Еще в 2023 году Институт медицинской информации и статистики сообщал о 182 000 детей, не зарегистрированных у врача.