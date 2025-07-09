Среднечешский край подписал меморандум о сотрудничестве с Киевской областью
9 июля 2025
09:30
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Представители Среднечешского края и Киевской области подписали во вторник меморандум, который предусматривает сотрудничество в сфере предпринимательства, развития современных технологий, исследований и инноваций, транспорта и энергетики. Сотрудничество между регионами не является новым, например, Среднечешский край организует детский лагерь для детей из пострадавших районов.
Документ был подписан представителями обоих регионов во вторник в здании администрации Среднечешского края в Праге.
По словам губернатора Петры Пецковой (STAN), речь идет о формальном вопросе, поскольку Среднечешский край помогал бы Украине, подвергшейся нападению России, и без меморандума. В то же время администрация таким образом выражает свою солидарность с событиями в стране, которая защищается от российской инвазии.
Среднечешский край и Киевская область заключили партнерство еще в 2018 году, но срок действия этого меморандума был ограничен тремя годами. Нынешняя форма сотрудничества является его продолжением и продлится пять лет.
Новое меморандум предусматривает сотрудничество в развитии предпринимательства, обмене опытом в области устойчивой энергетики и повышения энергоэффективности, в развитии современных технологий и цифровизации в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, а также в устойчивом развитии транспорта и транспортных сетей.
Сотрудничество будет также касаться смягчения последствий экологического ущерба, защиты окружающей среды и биоразнообразия, науки, образования, исследований и инноваций, а также продвижения культуры и искусства и поддержки туризма.
«Я очень ценю вашу поддержку. Видеть наши флаги в вашей прекрасной стране — для нас сильная мотивация и огромная моральная поддержка. Мы также ценим поддержку наших детей, для которых Среднечешский край организует детский лагерь. Вы даете им возможность быть в безопасности и снова испытать детскую радость», — сказал глава Киевской области Николай Калашник.
Пецкова напомнила, что делегация края посетила Киевскую область в октябре 2021 года и что тогда у обоих регионов было много общих планов на будущее, например, в сфере туризма или цифровизации. «Затем началась война, и мы с самого начала старались поддерживать вас как гуманитарной помощью, так и финансово», — напомнила Пецкова о вторжении России в Украину в феврале 2022 года.
Член регионального совета по транспорту Петр Борецкий (STAN) напомнил, что Украина ведет войну с 2014 года. Тогда Россия начала захватывать ее территорию. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы защищаете Европу от России», — добавил Борецкий, обращаясь к украинцам.
Поддержка с начала конфликта
Среднечешский край оказывает Украине помощь с самого начала конфликта. Три года назад он выделил 10 миллионов крон на обеспечение основных жизненных потребностей населения и восстановление районов, пострадавших от войны. Он также участвовал в эвакуации волынских чехов в Чешскую Республику.
Благодаря краю Киевская область получила 12 подержанных автобусов для перевозки детей в школы. Военный госпиталь в Харькове получил от губернаторства восемь машин скорой помощи, которые ранее использовались службой спасения Среднечешского края, и три грузовика с кроватями из больницы в Млада-Болеславе. В этом году край выделил 3 миллиона крон на приобретение автобусов для эвакуации в Украину, а также медицинских рюкзаков и зарядных станций.
По словам губернатора Петры Пецковой (STAN), речь идет о формальном вопросе, поскольку Среднечешский край помогал бы Украине, подвергшейся нападению России, и без меморандума. В то же время администрация таким образом выражает свою солидарность с событиями в стране, которая защищается от российской инвазии.
Среднечешский край и Киевская область заключили партнерство еще в 2018 году, но срок действия этого меморандума был ограничен тремя годами. Нынешняя форма сотрудничества является его продолжением и продлится пять лет.
Новое меморандум предусматривает сотрудничество в развитии предпринимательства, обмене опытом в области устойчивой энергетики и повышения энергоэффективности, в развитии современных технологий и цифровизации в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании, а также в устойчивом развитии транспорта и транспортных сетей.
Сотрудничество будет также касаться смягчения последствий экологического ущерба, защиты окружающей среды и биоразнообразия, науки, образования, исследований и инноваций, а также продвижения культуры и искусства и поддержки туризма.
«Я очень ценю вашу поддержку. Видеть наши флаги в вашей прекрасной стране — для нас сильная мотивация и огромная моральная поддержка. Мы также ценим поддержку наших детей, для которых Среднечешский край организует детский лагерь. Вы даете им возможность быть в безопасности и снова испытать детскую радость», — сказал глава Киевской области Николай Калашник.
Пецкова напомнила, что делегация края посетила Киевскую область в октябре 2021 года и что тогда у обоих регионов было много общих планов на будущее, например, в сфере туризма или цифровизации. «Затем началась война, и мы с самого начала старались поддерживать вас как гуманитарной помощью, так и финансово», — напомнила Пецкова о вторжении России в Украину в феврале 2022 года.
Член регионального совета по транспорту Петр Борецкий (STAN) напомнил, что Украина ведет войну с 2014 года. Тогда Россия начала захватывать ее территорию. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы защищаете Европу от России», — добавил Борецкий, обращаясь к украинцам.
Поддержка с начала конфликта
Среднечешский край оказывает Украине помощь с самого начала конфликта. Три года назад он выделил 10 миллионов крон на обеспечение основных жизненных потребностей населения и восстановление районов, пострадавших от войны. Он также участвовал в эвакуации волынских чехов в Чешскую Республику.
Благодаря краю Киевская область получила 12 подержанных автобусов для перевозки детей в школы. Военный госпиталь в Харькове получил от губернаторства восемь машин скорой помощи, которые ранее использовались службой спасения Среднечешского края, и три грузовика с кроватями из больницы в Млада-Болеславе. В этом году край выделил 3 миллиона крон на приобретение автобусов для эвакуации в Украину, а также медицинских рюкзаков и зарядных станций.
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