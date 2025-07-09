Среднечешский край подписал меморандум о сотрудничестве с Киевской областью

Новости 420on 9 июля 2025 09:30 865

Представители Среднечешского края и Киевской области подписали во вторник меморандум, который предусматривает сотрудничество в сфере предпринимательства, развития современных технологий, исследований и инноваций, транспорта и энергетики. Сотрудничество между регионами не является новым, например, Среднечешский край организует детский лагерь для детей из пострадавших районов.