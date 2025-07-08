Разрушительный ураган на востоке Словакии: власти объявили 25 чрезвычайных ситуаций
8 июля 2025
16:30
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В понедельник, 8 июля, восточные регионы Словакии пострадали от мощного урагана с проливными дождями и шквалистым ветром. Стихия нанесла значительный ущерб жилым домам, объектам инфраструктуры и транспортным сетям. Больше всего пострадали населенные пункты Прешовского и Кошицкого краев, где местные органы власти были вынуждены объявить 25 чрезвычайных ситуаций.
По данным Министерства внутренних дел Словацкой Республики, в Прешовском крае чрезвычайное положение было введено в 18 городах и селах, включая Прешов, Свинию, Свидник и Шаришске-Михаляны.
В селе Свиния из-за подъема воды в потоке Мала-Свинка был объявлен третий, наивысший уровень паводковой активности.
Особенно тяжёлое положение сложилось в районе Гелницы.
Там ураган сорвал кровлю с многоквартирного дома, которая повредила припаркованные автомобили. Пострадали оба местных детских сада.
По предварительным данным, последствия стихии затронули почти 400 жителей города и близлежащих деревень. В ответ на произошедшее муниципальные власти организовали общественный сбор средств для помощи пострадавшим.
Мэр Гелницы Душан Томашко поблагодарил всех, кто помогает устранять последствия стихии, и заверил, что город сделает все возможное для поддержки пострадавших. По всей территории Прешовского и Кошицкого краев ураган повалил деревья на дороги, жилые дома и линии электропередачи. Ветер повредил крыши школ, жилых домов и административных зданий, вызвал массовые отключения электричества.
Согласно последним данным, обстановка на востоке страны постепенно стабилизируется, однако спасательные службы, коммунальные работники и сотрудники местных администраций продолжают ликвидировать последствия разрушительного урагана и восстанавливать подачу электроэнергии. Словацкие власти призвали население соблюдать осторожность, следить за оперативными предупреждениями и по возможности избегать перемещений в пострадавших районах.
В селе Свиния из-за подъема воды в потоке Мала-Свинка был объявлен третий, наивысший уровень паводковой активности.
Особенно тяжёлое положение сложилось в районе Гелницы.
Там ураган сорвал кровлю с многоквартирного дома, которая повредила припаркованные автомобили. Пострадали оба местных детских сада.
❗️ 😱 Gelnica v Košickom kraji v tejto chvíli. Na mieste bola vyhlásená mimoriadna situácia. pic.twitter.com/RflNn0vEjj— Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) July 7, 2025
По предварительным данным, последствия стихии затронули почти 400 жителей города и близлежащих деревень. В ответ на произошедшее муниципальные власти организовали общественный сбор средств для помощи пострадавшим.
Мэр Гелницы Душан Томашко поблагодарил всех, кто помогает устранять последствия стихии, и заверил, что город сделает все возможное для поддержки пострадавших. По всей территории Прешовского и Кошицкого краев ураган повалил деревья на дороги, жилые дома и линии электропередачи. Ветер повредил крыши школ, жилых домов и административных зданий, вызвал массовые отключения электричества.
Согласно последним данным, обстановка на востоке страны постепенно стабилизируется, однако спасательные службы, коммунальные работники и сотрудники местных администраций продолжают ликвидировать последствия разрушительного урагана и восстанавливать подачу электроэнергии. Словацкие власти призвали население соблюдать осторожность, следить за оперативными предупреждениями и по возможности избегать перемещений в пострадавших районах.
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