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Разрушительный ураган на востоке Словакии: власти объявили 25 чрезвычайных ситуаций

Новости и статьи
8 июля 2025
16:30
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В понедельник, 8 июля, восточные регионы Словакии пострадали от мощного урагана с проливными дождями и шквалистым ветром. Стихия нанесла значительный ущерб жилым домам, объектам инфраструктуры и транспортным сетям. Больше всего пострадали населенные пункты Прешовского и Кошицкого краев, где местные органы власти были вынуждены объявить 25 чрезвычайных ситуаций.
По данным Министерства внутренних дел Словацкой Республики, в Прешовском крае чрезвычайное положение было введено в 18 городах и селах, включая Прешов, Свинию, Свидник и Шаришске-Михаляны.

В селе Свиния из-за подъема воды в потоке Мала-Свинка был объявлен третий, наивысший уровень паводковой активности.

Особенно тяжёлое положение сложилось в районе Гелницы.

Там ураган сорвал кровлю с многоквартирного дома, которая повредила припаркованные автомобили. Пострадали оба местных детских сада.

По предварительным данным, последствия стихии затронули почти 400 жителей города и близлежащих деревень. В ответ на произошедшее муниципальные власти организовали общественный сбор средств для помощи пострадавшим.

Мэр Гелницы Душан Томашко поблагодарил всех, кто помогает устранять последствия стихии, и заверил, что город сделает все возможное для поддержки пострадавших. По всей территории Прешовского и Кошицкого краев ураган повалил деревья на дороги, жилые дома и линии электропередачи. Ветер повредил крыши школ, жилых домов и административных зданий, вызвал массовые отключения электричества.

Согласно последним данным, обстановка на востоке страны постепенно стабилизируется, однако спасательные службы, коммунальные работники и сотрудники местных администраций продолжают ликвидировать последствия разрушительного урагана и восстанавливать подачу электроэнергии. Словацкие власти призвали население соблюдать осторожность, следить за оперативными предупреждениями и по возможности избегать перемещений в пострадавших районах. 
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