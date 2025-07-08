Разрушительный ураган на востоке Словакии: власти объявили 25 чрезвычайных ситуаций

Новости и статьи 8 июля 2025 16:30 744

В понедельник, 8 июля, восточные регионы Словакии пострадали от мощного урагана с проливными дождями и шквалистым ветром. Стихия нанесла значительный ущерб жилым домам, объектам инфраструктуры и транспортным сетям. Больше всего пострадали населенные пункты Прешовского и Кошицкого краев, где местные органы власти были вынуждены объявить 25 чрезвычайных ситуаций.