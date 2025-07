Алгоритмы и фрустрация подталкивают парней к радикализации в интернете

Так называемые маносферные сообщества представляют собой движения, по убеждениям которых общество предпочитает женщин, что приводит к систематическому угнетению мужчин. Люди, называющие себя инцелами, разделяют чувство, что общество лишает их интимности и любви. Сообщество MGTOW, означающее Men Going Their Own Way, отрицает партнерские отношения , а движение Red Pill, по мнению его сторонников, раскрывает скрытую правду об угнетении мужчин феминизмом.Эти группы нормализуют женоненавистничество, часто переплетаются с правой экстремистской риторикой и могут служить воротами к еще более радикальным идеологиям, особенно в момент, когда базовые нарративы перестают быть достаточными и индивид ищет все более простые объяснения мира.