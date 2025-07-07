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Алгоритмы и фрустрация подталкивают парней к радикализации в интернете

Новости и статьи
7 июля 2025
21:00
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Некоторые юноши в онлайн-среде более подвержены радикализации, поскольку находятся в фазе формирования собственной идентичности и поиска значимых социальных связей. Неуверенность, фрустрация или депривация проявляются в склонности к более непримиримым взглядам. На дискуссионных форумах они находят простые объяснения сложных социальных проблем, часто указывая виновных, таких как меньшинства, правительство, женщины и т. п. Алгоритмы в интернете затем предлагают им все более узконаправленный контент, что постепенно отделяет их от умеренных и критических голосов.
Так называемые маносферные сообщества представляют собой движения, по убеждениям которых общество предпочитает женщин, что приводит к систематическому угнетению мужчин. Люди, называющие себя инцелами, разделяют чувство, что общество лишает их интимности и любви. Сообщество MGTOW, означающее Men Going Their Own Way, отрицает партнерские отношения, а движение Red Pill, по мнению его сторонников, раскрывает скрытую правду об угнетении мужчин феминизмом.

Эти группы нормализуют женоненавистничество, часто переплетаются с правой экстремистской риторикой и могут служить воротами к еще более радикальным идеологиям, особенно в момент, когда базовые нарративы перестают быть достаточными и индивид ищет все более простые объяснения мира. 


Мизогиния — ненависть, презрение или предвзятое отношение к женщинам.

Затем мужчины ищут все более радикальный контент, потому что это больше соответствует их эмоциям.

Маносфера может быть путем к радикализации, но трудно определить, где начинается экстремизм — отклонение от нормы.

Вербовку молодых мужчин в онлайн-среде нельзя решить одной простой мерой. Необходимо сочетать образование, профилактику, поддержку и своевременное вмешательство. Ключевым моментом является то, чтобы семьи, школы и государство поддерживали парней в поиске идентичности и безопасных отношений, прежде чем их затронут экстремистские идеологии. Радикализация считается самым большим риском из всех целевых групп, которые могут поддаться экстремистским идеологиям в интернете. Их поведение более жесткое не только в онлайн-среде, но и в реальном мире.


В отчете об экстремизме за 2024 год говорится, что силовые структуры столкнулись с новыми формами радикализации и угроз, которые значительно отличались от традиционных экстремистских или ксенофобских групп. В центре внимания находилась прежде всего индивидуальная радикализация несовершеннолетних и молодых людей, часто не имеющих четкой привязки к конкретной идеологии.

Службы безопасности предупреждают о растущем влиянии зарубежных пропагандистских сетей, которые нацелены на уязвимые группы, в том числе подростков, и через онлайн-платформы, такие как Telegram или TikTok, мотивируют их к насильственным действиям.

В конце июня этого года полиция в сотрудничестве с контрразведкой и зарубежными партнерами задержала группу из пяти человек, которые в социальных сетях пропагандировали «Исламское государство» и другие террористические организации и распространяли ненависть к ЛГБТ+ сообществу, евреям и другим меньшинствам.

Им было около 18 лет, некоторым еще не исполнилось и 15. В январе прошлого года двое людей пытались поджечь синагогу в Брно с помощью самодельного устройства.
социальные проблемы Чехия
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