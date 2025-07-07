Алгоритмы и фрустрация подталкивают парней к радикализации в интернете

Новости и статьи 7 июля 2025 21:00 734

Некоторые юноши в онлайн-среде более подвержены радикализации, поскольку находятся в фазе формирования собственной идентичности и поиска значимых социальных связей. Неуверенность, фрустрация или депривация проявляются в склонности к более непримиримым взглядам. На дискуссионных форумах они находят простые объяснения сложных социальных проблем, часто указывая виновных, таких как меньшинства, правительство, женщины и т. п. Алгоритмы в интернете затем предлагают им все более узконаправленный контент, что постепенно отделяет их от умеренных и критических голосов.