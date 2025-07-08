Пассажиров в аэропорту Брно становится все больше, но питание хуже, чем в киоске

Новости 420on 8 июля 2025 13:30 510

Аэропорт в Брно бьет рекорды по количеству перевезенных пассажиров и успешно запускает новые авиарейсы, но питание для пассажиров как будто застыло во времени. В зоне для зарегистрированных пассажиров, ожидающих вылета, есть только один киоск, предлагающий всего два вида французских багетов по высоким ценам. Компания Letiště Brno заявила, что планирует изменения.