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Пассажиров в аэропорту Брно становится все больше, но питание хуже, чем в киоске

Новости 420on
8 июля 2025
13:30
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Аэропорт в Брно бьет рекорды по количеству перевезенных пассажиров и успешно запускает новые авиарейсы, но питание для пассажиров как будто застыло во времени. В зоне для зарегистрированных пассажиров, ожидающих вылета, есть только один киоск, предлагающий всего два вида французских багетов по высоким ценам. Компания Letiště Brno заявила, что планирует изменения.
В 2024 году аэропорт Брно-Туржаны обслужил в общей сложности 749 153 пассажира, что стало рекордным показателем. По сравнению с 2023 годом количество пассажиров увеличилось на 9%. Общее количество направлений, куда можно было лететь из Брно, достигло 33 на трех континентах. Регулярные рейсы выполняются в Лондон, Милан, Малагу и Рим. Ведутся переговоры об открытии новых маршрутов.

После регистрации пассажиры могут находиться в зоне аэропорта, где есть единственное кафе. На выбор предлагались французский багет с сыром или с ветчиной, каждый по 120 крон. Багеты упакованы в плотную полиэтиленовую пленку, в которую они вдавлены так, что содержимое выглядит как странная масса. На заправочных станциях в окрестностях багет можно купить за 100 крон и на выбор предлагается от пяти до шести видов.

Для сравнения, в аэропорту Вены доступен широкий выбор горячих блюд с возможностью посидеть у макета самолета. В Лондоне есть не только фастфуды, но и рис с различными гарнирами. Исландский Кефлавик предлагает широкий выбор блюд даже ночью, в Софии в аэропорту можно купить болгарские блюда, в Ираклионе на Крите в зоне вылета есть пекарня.

«Мы осознаем, что комфорт пассажиров, включая предложение закусок и дополнительных услуг, является областью, которая заслуживает большего внимания. В настоящее время мы активно занимаемся этим вопросом и планируем в будущем изменения, которые должны значительно улучшить предложение», — заявила от имени руководства компании Каролина Гнедина. Однако конкретные планы и сроки изменений она не сообщила, несмотря на неоднократные запросы Novinky.

Вода в восемь раз дороже

В замешательстве оказывается каждый пассажир, который хочет пополнить запасы воды в Брно-Туржанах. В магазине пол-литра обычной негазированной воды можно купить за 50 крон. Практически такая же вода в гипермаркете, который находится в пяти километрах от аэропорта по прямой, стоит 5,90 кроны.

Налить воду в пустую бутылку в аэропорту невозможно, потому что раковины настолько мелкие, что в них не помещается бутылка. В других международных аэропортах автоматы с водопроводной водой стали обычным явлением.

«Это правда, что в последние годы мы сосредоточились в первую очередь на инвестициях в инфраструктуру и операционную базу, которые имеют ключевое значение для поддержания и развития авиаперевозок», — добавила Гнедина.
самолёт Брно Чехия
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