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Чешские археологи отправятся в плавание на копии неолитической лодки

Чешские археологи отправятся в плавание на копии неолитической лодки

Марина Комарова 224 0
В ближайшую субботу группа археологов из Чехии намерена выйти в море на выдолбленной из древесного ствола лодке, конструкция которой воспроизводит лодку эпохи неолита, найденную в озере Браччано в Италии. Ученые намерены достичь на ней Крита.
Чешские археологи отправятся в плавание на копии неолитической лодки

Центр экспериментальной археологии, где создана эта лодка, был открыт в 1995 году профессором археологии Радомиром Тихим из Высшей педагогической школы города Градец-Карлове (с 2000 года – Университет Градец-Карлове). Лодки, которые делают Радомир и его коллеги, называются «Моноксилон» (от греческого термина, означающего лодку, выдолбленную из цельного ствола дерева). Первое плавание «Моноксилон I» совершил по островам Эгейского моря в 1995 году. В 1998 году археологи отправились на «Моноксилоне II» из Сицилии и с четырьмя промежуточными остановками достигли Португалии.

Нынешняя экспедиция на «Моноксилоне III» начнется в гавани Лаврион в Аттике. Оттуда лодка проследует на остров Милос, а затем, спустя две недели после начала плавания, должна достичь Крита. Ученые рассчитывают пройти маршрутами, по которым около восьми тысяч лет назад обсидиан, добывавшийся на Милосе, доставлялся на Крит и на материк.

Длина корпуса «Моноксилона III» — девять метров, а вес — 1,3 тонны. В плавании лодку будет сопровождать современный катамаран, к которому можно пришвартоваться в случае шторма. Во время плавания две команды гребцов будут сменять друг друга.

Источник: polit.ru
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Темы
археология Чехия
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