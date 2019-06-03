Чешские археологи отправятся в плавание на копии неолитической лодки

Центр экспериментальной археологии, где создана эта лодка, был открыт в 1995 году профессором археологии Радомиром Тихим из Высшей педагогической школы города Градец-Карлове (с 2000 года – Университет Градец-Карлове). Лодки, которые делают Радомир и его коллеги, называются «Моноксилон» (от греческого термина, означающего лодку, выдолбленную из цельного ствола дерева). Первое плавание «Моноксилон I» совершил по островам Эгейского моря в 1995 году. В 1998 году археологи отправились на «Моноксилоне II» из Сицилии и с четырьмя промежуточными остановками достигли Португалии.

Нынешняя экспедиция на «Моноксилоне III» начнется в гавани Лаврион в Аттике. Оттуда лодка проследует на остров Милос, а затем, спустя две недели после начала плавания, должна достичь Крита. Ученые рассчитывают пройти маршрутами, по которым около восьми тысяч лет назад обсидиан, добывавшийся на Милосе, доставлялся на Крит и на материк.

Длина корпуса «Моноксилона III» — девять метров, а вес — 1,3 тонны. В плавании лодку будет сопровождать современный катамаран, к которому можно пришвартоваться в случае шторма. Во время плавания две команды гребцов будут сменять друг друга.