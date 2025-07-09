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Вместо Чехии больше осадков пришлось на Словакию и Польшу

Новости и статьи
9 июля 2025
16:30
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Чехии угрожала опасная паводковая ситуация из-за циклона Габриэль, который должен был принести много осадков. Однако циклон в итоге прошел дальше на восток, чем ожидалось, и принес больше непогоды в Словакию и Польшу, чем на нашу территорию.
За последние 24 часа (до утра среды) в Моравии и Силезии выпало от 10 до 25 мм осадков, местами с грозами около 50 мм. В горных районах от 20 до 45 мм, в Бескидах в экстремальных случаях примерно 50 мм.

Наибольшее количество за 24 часа выпало на станциях Лысая гора (57,3 мм) и Ныдек, Филипка (44,5 мм). За пределами станций — на Славич-хата (62,4 мм) и Бискупска-купа (45,3 мм).

В среду дождь должен продолжаться на востоке Моравии и в Силезии. Ожидается до 10 мм, в горных районах до 25 мм, а в Бескидах в отдельных случаях до 50 мм. В течение вечера и ночи на четверг осадки будут ослабевать, уменьшаться и переходить в локальные ливни.

Благодаря засухе, которая предшествовала, насыщенность территории была низкой, и почва пока успевает впитывать воду. В среду утром ни на одном водотоке не был достигнут уровень наводнения. Метеорологи отменили ранее объявленную красную тревогу.

Первоначально существовала угроза, что в районе Есеников может выпасть от 70 до 130 мм осадков, а в Бескидах — от 90 до 180 мм.

В Словакии больше всего дождя пролилось на севере в горах, а также на западе. В деревне Жихарец в Нитранском крае с воскресенья выпало более 100 мм. За последние 24 часа (до утра среды) в Татрах и на западе страны — более 50 мм.

В соседнем государстве дождь будет идти до пятницы, когда на севере, в Татрах и Бескидах, может выпасть более 130 мм, что приведет к разливу рек. В отличие от Чехии, в Словакии несколько рек уже превысили уровень паводковой активности.

Интенсивные дожди идут также в Польше, где за последние 24 часа в отдельных местах выпало более 100 мм осадков, а на обширной территории в ближайшие часы может выпасть еще столько же и более.

На большей части территории Польши действует красный уровень опасности и связанное с этим предупреждение о наводнениях. 

Из-за угрозы наводнений заработал кризисный штаб под руководством премьер-министра Дональда Туска. Пожарные в Силезии на юге Польши выехали на вызов более 200 раз для откачки воды, уборки поваленных деревьев и укрепления поврежденных крыш. Эвакуируются десятки детских лагерей.
Чехия Словакия Польша погода
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