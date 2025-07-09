Окончательно утверждено. Болгария со следующего года будет использовать евро

Европейская комиссия уже в начале июня опубликовала так называемый конвергентный отчет, в котором пришла к выводу, что Болгария выполняет все критерии, чтобы с января следующего года начать использовать евро. Таким образом, еврозона расширится до 21 страны.





«Сегодня Совет принял последние три правовых акта, необходимых для введения евро в Болгарии 1 января 2026 года. Тем самым завершен процесс, благодаря которому Болгария станет 21-м членом еврозоны и с следующего года сможет использовать единую валюту ЕС», — говорится в заявлении Совета ЕС, представляющего государства-члены. Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс евро к болгарскому леву на уровне 1,95583 лева за один евро.



