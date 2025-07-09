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Модернизация линии V411, из-за которой произошло отключение электричества, обойдется в 1,7 миллиарда

Новости и статьи
9 июля 2025
21:00
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Модернизация линии V411, обрыв провода которой в Устецком крае привел к масштабному отключению электроэнергии в Чехии в пятницу, начнется в следующем году. Строительство новой двойной линии высокого напряжения, которое планировалось еще до этого события, обойдется примерно в 1,7 миллиарда крон.
Двойная линия V411 должна быть завершена в мае 2027 года. Она используется для вывода высокой мощности из электростанций и для передачи электроэнергии на большие расстояния.

В пятницу большая часть Чехии на несколько часов осталась без электричества. Основной механической причиной стал разрыв фазного провода, который передает электроэнергию между электростанциями и распределительными подстанциями. Это вывело из строя магистральную линию V411. Затем последовали другие сбои в местной энергосистеме. Без электричества оказались около миллиона потребителей.

По данным ČEPS, речь идет не о простом ремонте или модернизации существующего оборудования, а о строительстве совершенно нового.

Компания начала подготовку проекта в 2016 году, включая полный процесс получения разрешений со всеми его этапами, такими как оценка воздействия на окружающую среду, территориальное планирование и другие разрешительные обязанности.

Обычно этот процесс занимает от десяти до двенадцати лет. ČEPS планирует и реализует целый ряд таких инвестиционных проектов и должна координировать их так, чтобы недоступность модернизированных линий не поставила под угрозу безопасную и надежную работу системы электропередачи. Координация должна также осуществляться с операторами систем электропередачи соседних стран.

Работы должны начаться в мае следующего года и продлятся примерно год. В ближайшие месяцы ČEPS выберет подрядчика для реализации проекта, а подписание договора с выбранным претендентом планируется до конца этого года.
электричество Чехия
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