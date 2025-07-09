Модернизация линии V411, из-за которой произошло отключение электричества, обойдется в 1,7 миллиарда

Двойная линия V411 должна быть завершена в мае 2027 года. Она используется для вывода высокой мощности из электростанций и для передачи электроэнергии на большие расстояния.



В пятницу большая часть Чехии на несколько часов осталась без электричества. Основной механической причиной стал разрыв фазного провода, который передает электроэнергию между электростанциями и распределительными подстанциями. Это вывело из строя магистральную линию V411. Затем последовали другие сбои в местной энергосистеме. Без электричества оказались около миллиона потребителей.





По данным ČEPS, речь идет не о простом ремонте или модернизации существующего оборудования, а о строительстве совершенно нового.



Компания начала подготовку проекта в 2016 году, включая полный процесс получения разрешений со всеми его этапами, такими как оценка воздействия на окружающую среду, территориальное планирование и другие разрешительные обязанности.



Обычно этот процесс занимает от десяти до двенадцати лет. ČEPS планирует и реализует целый ряд таких инвестиционных проектов и должна координировать их так, чтобы недоступность модернизированных линий не поставила под угрозу безопасную и надежную работу системы электропередачи. Координация должна также осуществляться с операторами систем электропередачи соседних стран.



Работы должны начаться в мае следующего года и продлятся примерно год. В ближайшие месяцы ČEPS выберет подрядчика для реализации проекта, а подписание договора с выбранным претендентом планируется до конца этого года.