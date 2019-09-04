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Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон

Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон

Марина Комарова 188 0
Гигантский сосуд из бронзового сплава мужчина обнаружил в районе Кладины у города Пардубице два года назад. Эксперты оценили находку в 3,4 млн крон. Счастливец получит награду в размере 10% от стоимости чаши.
Искатель сокровищ в Пардубице нашел гигантскую старинную чашу стоимостью 3,4 млн крон

Чаша высотой 60 см и диаметром 56 см станет частью постоянной экспозиции в Пардубицком замке.

«Учитывая уникальность этого предмета, эксперт оценил его культурно-историческую значимость в 3 405 000 чешских крон. Закон позволяет выплатить тому, кто обнаружил предмет, вознаграждение в размере до 10%. Таким образом, нашедший чашу мужчина получит 340 500 крон», — рассказал Роман Линек, заместитель губернатора Пардубицкого края.

Археологи были немного шокированы этим открытием, потому что подобные сосуды до сих пор обнаруживали только в Южной Европе, к тому же не такие большие и не так хорошо сохранившиеся. По мнению экспертов, чаша была изготовлена около 900 г. до н.э.

Экспертное заключение было подготовлено Институтом археологии Академии наук Чешской Республики.

«В древней Греции подобные сосуды служили для смешивания воды с вином. Мы можем предположить, что в такой чаше также хранились жидкости, возможно, алкогольные напитки, такие как пиво, вино или мед», — пояснил археолог Ян Йилек.

Источник: novinky.cz

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Темы
Пардубице Чехия археология музей
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