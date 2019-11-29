В Кутна-Горе нашли крупнейшее в Европе захоронение жертв чумы

При реконструкции знаменитой костницы обнаружены 34 братские могилы, в которых, по предварительным оценкам, покоятся останки более чем 1300 человек. Эти люди умерли во время голода 1318 года и эпидемии чумы 1348 года.

Фото: sedlec.info

Таким образом, захоронения возникли еще до строительства костела в Седлеце, который приблизительно датирован 1400 годом.

«Ранее самым крупным захоронением жертв чумы считалось лондонское, где находится 700 жертв. У нас их немножко больше», — сообщил археолог Ян Фролик, назвав находку европейским уникумом.

В ходе реставрации костела, который страдает от повышенной влажности и нестабильности почты, рядом с ним был вырыт ров глубиной более трех метров и шириной 2,5 метра. Он должен отвести из здания избыточную влагу. Также рестовраторы уже разобрали одну из четырех пирамид, состоящую из человеческих костей и черепов.

Работы должны завершиться в 2022 году. После этого туристы смогут проходить сквозь костницу. Сейчас у здания одна дверь, которая служит и входом, и выходом.

Посетителей достопримечательности ждут серьезные изменения уже в начале 2020 года: внутри костела будет запрещено фотографировать.

Источник: novinky.cz