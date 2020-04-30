С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан

Фонтан запустят после длившегося несколько месяцев перерыва в пятницу, 1 мая, в 20:00. Его струи будут каждый вечер подсвечиваться цветами чешского триколора.

Фото: пресс-служба Национального музея

В этом году фонтан в верхней части Вацлавской площади не будет чередовать цветовые комбинации. Отображением национального флага руководство музея надеется морально поддержать жителей Праги в это непростое время.

Недавно фонтан у Национального музея прошел полную реконструкцию и был оснащен 37 водонепроницаемыми светильниками, которые позволяют создавать до 20 000 различных цветовых комбинаций. Трехступенчатый фонтан построен из гранита и мрамора. В центре баллюстрады над фонтаном установлены аллегорические статуи, символизирующие земли Чешского королевства. В середине на троне сидит Богемия с мечом и скипетром. Слева от нее находится река Лаба (отдыхающий старик), а справа — Влтава (обнаженная молодая женщина). По краям балюстрады слева сидит аллегорическая фигура Моравии, а справа — молодой человек, олицетворяющий Силезию.

Фонтан будет подсвечиваться каждый вечер до конца октября.

Источник: пресс-служба Национального музея