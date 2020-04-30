Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.11
USD
24.75
RUB
0.33
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
10n 14 °C
С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан

С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан

Александра Кириченко 411 0
Фонтан запустят после длившегося несколько месяцев перерыва в пятницу, 1 мая, в 20:00. Его струи будут каждый вечер подсвечиваться цветами чешского триколора.
Фото: пресс-служба Национального музея
С 1 мая перед Национальным музеем в Праге заработает фонтан

В этом году фонтан в верхней части Вацлавской площади не будет чередовать цветовые комбинации. Отображением национального флага руководство музея надеется морально поддержать жителей Праги в это непростое время.

Недавно фонтан у Национального музея прошел полную реконструкцию и был оснащен 37 водонепроницаемыми светильниками, которые позволяют создавать до 20 000 различных цветовых комбинаций. Трехступенчатый фонтан построен из гранита и мрамора. В центре баллюстрады над фонтаном установлены аллегорические статуи, символизирующие земли Чешского королевства. В середине на троне сидит Богемия с мечом и скипетром. Слева от нее находится река Лаба (отдыхающий старик), а справа — Влтава (обнаженная молодая женщина). По краям балюстрады слева сидит аллегорическая фигура Моравии, а справа — молодой человек, олицетворяющий Силезию.

Фонтан будет подсвечиваться каждый вечер до конца октября.

Источник: пресс-служба Национального музея

Рассказать всем:
Темы
музей Вацлавская площадь
Читайте
по теме 
Театры, музеи, библиотеки: куда сходить не выходя из дома
27.03.2020 17:00 Культура
Театры, музеи, библиотеки: куда сходить не выходя из дома
2962 0
Чем заняться в Праге в выходные 29 февраля и 1 марта
28.02.2020 18:00 Культура
Чем заняться в Праге в выходные 29 февраля и 1 марта
4629 2
Как провести в Праге выходные 15 и 16 февраля
14.02.2020 18:00 Культура
Как провести в Праге выходные 15 и 16 февраля
2787 0
В прошлом году Национальный музей посетили более 1 млн человек
05.02.2020 16:25 Культура
В прошлом году Национальный музей посетили более 1 млн человек
1548 0
Последние новости:
30
апреля
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
30.04.2020 22:03 Общество
Правительство ускорило отмену ограничений и расширило список тех, кому не нужны маски
720 0
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
30.04.2020 18:34 Экономика
Правительство одобрило отмену налога на покупку недвижимости
1297 0
Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле
30.04.2020 15:00 Общество
Тесты на коронавирус в Праге можно будет сдать, сидя в автомобиле
1039 0
Минздрав: частичное снятие ограничений не оказало негативного влияния на развитие эпидемии
30.04.2020 11:37 Общество
Минздрав: частичное снятие ограничений не оказало негативного влияния на развитие эпидемии
1349 0
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
30.04.2020 10:32 Общество
Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну
2160 0
Мобильное приложение Lítačka скачали 519 тысяч пользователей
30.04.2020 12:00 Экономика
Мобильное приложение Lítačka скачали 519 тысяч пользователей
1594 0
На выходных в Чехии будет дождливо
30.04.2020 10:00 Общество
На выходных в Чехии будет дождливо
1153 0
29
апреля
Сенат одобрил увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
29.04.2020 16:14 Экономика
Сенат одобрил увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
1084 0
Пражский Град откроется 25 мая
29.04.2020 13:45 Культура
Пражский Град откроется 25 мая
1583 0
Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится
29.04.2020 11:38 Культура
Карловарский кинофестиваль в 2020 году не состоится
482 0


Мобильная версия