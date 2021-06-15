Достопримечательности Праги: костел Девы Марии Победоносной на Белой горе

Меня зовут Алексей Гридин. Я живу в Сибири, но очень люблю Чехию, интересуюсь ее историей и достопримечательностями и веду свой блог «Прага. Город, который я люблю». Сегодня я расскажу о костеле, построенном в напоминание о битве, которая произошла рядом с Прагой более 400 лет назад.

Фото: kudyznudy

Костел Девы Марии Победоносной на улице Кармелитской в районе Мала Страна хорошо известен жителям Праги и туристам благодаря хранящейся в нем фигурке младенца Христа. Считается, что эта фигурка, Пражский Езулатко, обладает чудодейственной силой. Однако далеко не все знают, что в столице Чехии есть еще один костел, посвященный Деве Марии Победоносной. Любопытно, что это посвящение связано с одним и тем же событием – битвой на Белой горе, состоявшейся 8 ноября 1620 года.

Не просто разгром, а национальная катастрофа

Тридцатилетняя война, вспыхнувшая в1618 году, началась с Восстания чешских сословий. Дворяне и бюргеры отказались подчиняться императору Священной Римской империи Фердинанду II Габсбургу, носившему и чешскую корону. Они выбросили его наместников из окон Старого королевского дворца на Пражском граде и пригласили на трон Фридриха Пфальцского.

Однако решающее сражение между имперской армией и войсками мятежников сложилось не в пользу последних. Армия Фридриха Пфальцского потерпела сокрушительное поражение в битве на Белой горе. С тех пор чешская корона прочно принадлежала Габсбургам – за единственным исключением, когда ее в 1740-х годах носит Карл Альбрехт, представитель династии баварских Виттельсбахов.

После проигранного сражения дворяне и бюргеры, выступавшие против Габсбургов и, в основном, бывшие сторонниками протестантизма, а не католичества, массово бежали из страны. Зато в Чехию приехало немало французов, итальянцев, испанцев, немцев, получавших здесь земли: Пикколомини, Коллоредо, Бюкуа.

В XIX веке, на волне чешского национального возрождения, проигранную битву при Белой горе стали оценивать как катастрофу. Хотя сторонники Священной Римской империи в XVII столетии, конечно, рассматривали ее как торжество истинной власти и истинной веры. Именно об этом и напоминает костел Девы Мари Победоносной на Белой горе.

Три храма во имя Девы Марии Победоносной

Сразу после битвы храм, освященный во имя Девы Марии Победоносной , появился в Риме. Строительство началось в 1605 году, и предполагалось, что его освятят во имя апостола Павла, но в 1620 году пришла весть о победе католиков над протестантами, и папа Павел V одобрил новое название – Санта-Мария-делла-Виттория. Храм стал символом торжества католиков над врагами веры.

Санта-Мария-делла-Виттория в Риме. Фото: rome-with-love.ru

На самой Белой горе в 1622-24 годах появилась часовня святого Вацлава. Рядом с ней похоронили многих воинов, павших в сражении, не разбирая при этом, кто за кого бился. Немного позже здесь начали строить монастырь сервитов (официальное название – Орден служителей девы Марии). При закладке первого камня лично присутствовали император Фердинанд II. С ним на церемонию прибыли его супруга Элеонора и их сын Фердинанд, будущий император Фердинанд III. Монастырский костел тоже должен был стать символом торжества имперской армии и католической веры.

Тогда же костел Девы Марии Победоносной появился и в Праге. Небольшой храм, находящийся на улице, которая сегодня зовется Кармелитской, незадолго до битвы на Белой горе построили немцы-лютеране. Он был посвящен Святой Троице. Но Фердинанд II, проводивший антипротестантскую политику, отобрал здание у хозяев и передал его ордену босых кармелитов. Церковь заново освятили в честь Девы Марии Победоносной. В ней и сегодня можно увидеть картину Антонина Стивенса, которая напоминает о событиях XVII столетия. На ней Доминик а Иезу Мария, духовник Максимилиана Баварского, одного из предводителей имперской армии, обращается к Божьей матери, прося ее даровать победу католическому войску. В одной руке он держит икону – о ней немного расскажу в самом конце статьи.

Костел Девы Марии Победоносной в Праге (Кармелитская ул.) Фото: pragueticketoffice.com

Из часовни – в костел

Часовне и монастырю на Белой горе не повезло. В 1634 году к Праге подошла шведская армия. Взять хорошо укрепленный город не удалось, но солдаты разграбили окрестности. Недостроенный монастырь они превратили в трапезную, а часовню и вовсе сожгли. Церковную утварь шведы либо уничтожили, либо забрали с собой. Только в 1704 году часовню св. Вацлава восстановили.

Потом к ней пристроили еще несколько часовен, и одна из них носила имя Девы Марии Победоносной. Еще одна копирует часовню в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Так сформировался настоящий паломнический центр. В его создании принимал участие Кристиан Луна, художник, проживавший в Градчанах. Ему помогали несколько архитекторов, скульпторов и художников. Возможно, среди них был Ян Блажей Сантини-Айхель, автор многих дворцов в районе Мала Страна, а также паломнического костела св. Яна Непомуцкого на Зеленой горе, входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Чехии.

К 1730-м годам костел Девы Марии Победоносной на Белой горе приобрел вид классического храмового комплекса в барочном стиле. Его центр – сам костел с крестообразным основанием и куполом. Рядом с ним находятся многочисленные часовни и галереи, на которых когда-то отдыхали паломники, а также дом управляющего.

Фото: VitVit

Костел был на грани гибели, но возродился

Полстолетия спустя храм закрыли по распоряжению императора Иосифа II. Он велел упразднить монастыри и духовые ордена, не занимающиеся народным просвещением или уходом за больными. Здание продали с торгов, и его купил некий Йозеф Ульрих, владелец пивоварни в Мотоле.

Новые хозяева быстро привели костел в такое состояние, что ему потребовался серьезный ремонт. Тогда бывший храм выкупили монахи-бенедиктинцы из расположенного неподалеку Бржевновского монастыря. После реконструкции в костеле Девы Марии Победоносной вновь начались службы. И по сей день он принадлежит католической церкви.

св. Вацлав идет на битву. Фото: VitVit

В костеле многое напоминает о сражении на Белой горе. Когда-то во дворе стояла статуя упоминавшегося выше Доминика а Иезу Марии – она не сохранилась до наших дней. В самом костеле есть фрески с изображением битвы. На главном алтаре хранится копия иконы Девы Марии из Страконице – именно ее держит Доминик а Иезу Мария на картине Антонина Стивенса в малостранском костеле Девы Марии Победоносной.

По преданию, эту икону католическое воинство нашло незадолго до битвы на Белой горе в часовне замка, разрушенного протестантами. Доминик а Иезу Мария взял ее с собой, и именно благодаря этому Богоматерь даровала католикам победу. Утверждалось, что у нее было немало чудесных способностей. Например, она отражала пули.

Оригинал иконы увезли в Рим, в храм Санта-Мария-делла-Виттория, где он в XIX веке погиб во время пожара. Но на территории Чехии сохранилось три копии, и две из них находятся в Праге, в обоих костелах Девы Марии Победоносной.

И еще одно изображение битвы на Белой горе, на этот раз – лепное, есть на фронтоне западного фасада костела.

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