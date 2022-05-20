Кристина Соловей и Олег Скрипка — благотворительный концерт в Праге

14 июня в Праге состоится совместный благотворительный концерт Кристины Соловей и Олега Скрипки. Все собранные деньги идут на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине.

Концерт пройдет 14 июня в 20.00 в RETRO MUSIC HALL. Для совместного концерта Кристина и Олег подготовили специальную программу, в которую вошли как новые песни, так и проверенные временем хиты. В частности, прозвучат такие магические хиты: «Держи», «Кто, как не ты», «Весна», «День рождения» и другие.

Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, автор песен и фронтмен группы "Вопли Видоплясова", основатель этнического фестиваля "Країна Мрій". 20 альбомов, более 5000 концертов, около 300 песен и гастролей по всему миру! Именно в исполнении бэнда "Вопли Видоплясова" рок впервые зазвучал на украинском языке.

Проникнуться атмосферой и колоритом украинских звезд, послушать любимые песни вживую и потанцевать, а самое главное помочь детям Украины можно 14 июня в Retro Music Hall.

Билеты можно приобрести по ссылке ticketportal.cz