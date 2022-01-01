В июле легендарный гитарист Джефф Бек выступит с Джонни Деппом в Праге

В 2020 году два артиста записали песню Isolation, а в июле выпустят совместный альбом. В конце мая Депп отыграл с Беком несколько концертов в Англии, в том числе в знаменитом Королевском Альберт-Холле в Лондоне, ожидая вердикта присяжных по продолжающемуся судебному процессу с бывшей женой Эмбер Херд.
Британский блюзовый и рок-гитарист Джефф Бек — восьмикратный обладатель премии «Грэмми» и член Зала славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone включил его в число 100 лучших гитаристов всех времен. В последний раз он выступал в Чехии восемь лет назад. Депп будет сопровождать его на протяжении всего европейского турне. Предварительная продажа пражского концерта начнется 13 июня.
Источник: ceskenoviny.cz
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