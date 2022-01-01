В июле легендарный гитарист Джефф Бек выступит с Джонни Деппом в Праге

Один из самых известным гитаристов Джефф Бек выступит на Karlín Forum в Праге 11 июля вместе с американским актером и музыкантом Джонни Деппом.

В 2020 году два артиста записали песню Isolation, а в июле выпустят совместный альбом. В конце мая Депп отыграл с Беком несколько концертов в Англии, в том числе в знаменитом Королевском Альберт-Холле в Лондоне, ожидая вердикта присяжных по продолжающемуся судебному процессу с бывшей женой Эмбер Херд.

Британский блюзовый и рок-гитарист Джефф Бек — восьмикратный обладатель премии «Грэмми» и член Зала славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone включил его в число 100 лучших гитаристов всех времен. В последний раз он выступал в Чехии восемь лет назад. Депп будет сопровождать его на протяжении всего европейского турне. Предварительная продажа пражского концерта начнется 13 июня.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день