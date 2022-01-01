KYIV GRAND BALLET представит в Чехии балетный спектакль «Ромео и Джульетта»

18 октября в Праге KYIV GRAND BALLET представит балетный спектакль «Ромео и Джульетта», представления пройдут и в лругих городах Чехии. ​Главные партии балета «Ромео и Джульетта» исполнят народный артист Украины Александр Стоянов и прима-балерина Национального театра оперы и балета Украины Екатерина Кучар.

«Ромео и Джульетта» — одна из самых ярких пьес Шекспира. В ней много разных оттенков – от веселой улыбки до дикого отчаяния, от нежной любви до яростного гнева. Но любовь к жизни и вера в победу правды и добра побеждают все. Эта трагедия — одно из тех великих произведений Шекспира, которые заслужили долгое и прочное присутствие в мировом искусстве.

Шекспир старался не только подвести зрителя к нравственному суждению о своих героях, но и приблизить его к пониманию человеческой природы. И когда авторская задача выполнена, в произведении появляется древняя вера в человека, составляющая основу даже тех произведений Шекспира, в которых люди проявляют себя не с лучшей стороны.

В 2014 году Киевский Большой балет начал свой тур по Франции, который получил название «Звезды мирового балета». Более 35 гала-концертов за полтора месяца. После успешного выступления во Франции группа гастролировала по всему миру.

Декорации и костюмы создавали лучшие мастера Киева из Национальной оперы Украины. Режиссер и солист киевского Большого балета – народный артист Украины Александр Стоянов. Вместе с супругой, примой-балериной Екатериной Кучар, они продолжают покорять мировой рынок балетного искусства.