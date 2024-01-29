Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > КУЛЬТУРА

Максим Курников и Леонид Гозман прочитают лекцию «Свободные люди в несвободной стране. Психология и история свободы в России»

Galina
29 января 2024
17:00
301
Художественное и философское осмысление свободы уже несколько веков играет одну из центральных ролей в русской литературной традиции.
Века рабства и десятилетия тоталитаризма оставили глубокий след в культурном коде общества, обреченного выживать вопреки режиму.

Максим Курников (экс-заместитель главного редактора «Эха Москвы», руководитель «Эха») и Леонид Гозман (общественный и политический деятель, кандидат психологических наук) раскроют тему психологии и истории свободы в России — борьбы за свободу в несвободной стране.

10 марта, Прага, Kulturní dům Ládví
Burešova, 2, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Начало: 19:00

Купить билет
культура

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:00
29 ЯНВАРЯ 2024
813
ОБЩЕСТВО
КОМПАНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ РОССИЯНАМ, ПРОДАЛА ЗЕМЛЮ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА. 60 СЕМЕЙ В КАРЛОВАРСКОМ КРАЕ РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ СВОИ УЧАСТКИ ПОД ЗАСТРОЙКУ
15:00
29 ЯНВАРЯ 2024
616
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ЧЕХИИ СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ, НО ЧТО НАС ЖДЕТ ДАЛЬШЕ?
14:00
29 ЯНВАРЯ 2024
896
ЭКОНОМИКА
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ ЧЕХИИ В ЕВРОЗОНУ НЕОБХОДИМА ОДНА ВЕЩЬ
13:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1776
ОБЩЕСТВО
ЧТО НЕ ТАК С ПОЛОВИНОЙ ПРОДАННЫХ В ЧЕХИИ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
07:30
29 ЯНВАРЯ 2024
325
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ОТПРАВКЕ АСТРОНАВТА В КОСМОС. НО ЭТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ЭКОНОМИКЕ
17:00
28 ЯНВАРЯ 2024
1786
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ПОЛКОВНИК РОДОМ ИЗ ЧЕХИИ ПОМОГ УНИЧТОЖИТЬ РОССИЙСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ И ПОЛУЧИЛ ПОСМЕРТНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ
16:00
28 ЯНВАРЯ 2024
787
ОБЩЕСТВО
КУДА ОБРАТИТЬСЯ В ЧЕХИИ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ И ЧЕМ ТАМ ПОМОГУТ
В бывшем почтовом отделении в пражском районе Бржевнов в последние месяцы открылось уникальное место.
14:00
28 ЯНВАРЯ 2024
5327
ОБЩЕСТВО
ПОТЕРЯ ЖИЛЬЯ И НЕ ТОЛЬКО. САМЫЕ ЧАСТЫЕ СТРАХИ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ
Люди меньше всего опасаются потери жилья, а больше всего — финансового ущерба и риска для здоровья. Это следует из...
13:00
28 ЯНВАРЯ 2024
610
ПОЛИТИКА
САНКЦИИ НЕ РАБОТАЮТ. РОССИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ИМПОРТИРОВАЛА С ЗАПАДА МИКРОСХЕМЫ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ
19:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1491
ПОЛИТИКА
ЧИНОВНИК ЕС: ПЕРЕГОВОРЫ О ПОМОЩИ УКРАИНЕ УСЛОЖНЯЮТСЯ, РАЗОЧАРОВАНИЕ РАСТЕТ
17:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1040
ЭКОНОМИКА
ПРОТЕСТУЮЩИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ФЕРМЕРЫ УНИЧТОЖИЛИ ЧАСТЬ ТОВАРОВ В ЧЕШСКОМ ГРУЗОВИКЕ
16:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2512
ОБЩЕСТВО
САЙТ, ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ НОВЫЕ ВОПРОСЫ ОТ ЧЕШСКИХ АВТОШКОЛ. ПО НИМ СПРОСЯТ УЖЕ С МАРТА
В марте автошколы введут новый набор вопросов для выпускных экзаменов. В основном речь пойдет о нововведениях,...
14:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1529
ОБЩЕСТВО
СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА, КОГДА ПОЗВОЛЯТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕЕСТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОНЛАЙН
13:00
27 ЯНВАРЯ 2024
876
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРЕСЛЕДУЕТ МУЖЧИНУ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЮ ФЛАГА С БУКВОЙ Z НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ МЕРОПРИЯТИИ В НИМБУРКЕ
11:00
27 ЯНВАРЯ 2024
3057
ЭКОНОМИКА
ЕС МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ ЗАПРЕТ НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ