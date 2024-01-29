РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
Максим Курников и Леонид Гозман прочитают лекцию «Свободные люди в несвободной стране. Психология и история свободы в России»
29 января 2024
17:00
301
Художественное и философское осмысление свободы уже несколько веков играет одну из центральных ролей в русской литературной традиции.
Века рабства и десятилетия тоталитаризма оставили глубокий след в культурном коде общества, обреченного выживать вопреки режиму.
Максим Курников (экс-заместитель главного редактора «Эха Москвы», руководитель «Эха») и Леонид Гозман (общественный и политический деятель, кандидат психологических наук) раскроют тему психологии и истории свободы в России — борьбы за свободу в несвободной стране.
10 марта, Прага, Kulturní dům Ládví
Burešova, 2, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Начало: 19:00
Купить билет
Максим Курников (экс-заместитель главного редактора «Эха Москвы», руководитель «Эха») и Леонид Гозман (общественный и политический деятель, кандидат психологических наук) раскроют тему психологии и истории свободы в России — борьбы за свободу в несвободной стране.
10 марта, Прага, Kulturní dům Ládví
Burešova, 2, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Начало: 19:00
Купить билет
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
29 ЯНВАРЯ 2024
616
14:00
29 ЯНВАРЯ 2024
896
13:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1776
07:30
29 ЯНВАРЯ 2024
325
16:00
28 ЯНВАРЯ 2024
787
В бывшем почтовом отделении в пражском районе Бржевнов в последние месяцы открылось уникальное место.
14:00
28 ЯНВАРЯ 2024
5327
Люди меньше всего опасаются потери жилья, а больше всего — финансового ущерба и риска для здоровья. Это следует из...
19:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1491
17:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1040
16:00
27 ЯНВАРЯ 2024
2512
В марте автошколы введут новый набор вопросов для выпускных экзаменов. В основном речь пойдет о нововведениях,...
14:00
27 ЯНВАРЯ 2024
1529
11:00
27 ЯНВАРЯ 2024
3057