В Праге с новым мини-альбомом выступит группа СБПЧ («Самое Большое Простое Число»)
22 марта 2024
13:02
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С новым EP «Милый друг, ничего не бойся» в Праге 25 марта выступит группа СБПЧ — «Самое Большое Простое Число». Концерт пройдет в клубе Underdogs’ Ballroom.
Группа СПБЧ выступит в Праге во второй раз. Первый концерт был прошлой весной. Этот пройдет 25 марта в клубе Underdogs’ Ballroom. Начало концерта запланировано на 19:30. Билеты на концерт можно приобрести перейдя по этой ссылке. Стоимость билета: 725 крон.
Музыканты сейчас находятся в туре по Европе, Прага — третий город в списке. После чешской столицы группа отправится в Берлин. Помимо старых хитов, на концерте можно будет услышать абсолютно новые песни из мини-альбома «Милый друг, ничего не бойся».
Стиль группы СБПЧ — это смесь попа, инди и электронной музыки. Причем слушатели группы не только те, кто понимает русский язык (группа основана в Санкт-Петербурге, но не поддерживает российскую агрессию в Украине, а все участники проживают за пределами РФ), творчество СБПЧ полюбили и сами чехи, в прошлом году популярная чешская группа MidiLidi выпустила ремикс на песню СБПЧ «С чего ты взял».
Музыканты сейчас находятся в туре по Европе, Прага — третий город в списке. После чешской столицы группа отправится в Берлин. Помимо старых хитов, на концерте можно будет услышать абсолютно новые песни из мини-альбома «Милый друг, ничего не бойся».
Стиль группы СБПЧ — это смесь попа, инди и электронной музыки. Причем слушатели группы не только те, кто понимает русский язык (группа основана в Санкт-Петербурге, но не поддерживает российскую агрессию в Украине, а все участники проживают за пределами РФ), творчество СБПЧ полюбили и сами чехи, в прошлом году популярная чешская группа MidiLidi выпустила ремикс на песню СБПЧ «С чего ты взял».
Кстати, в прошлый раз фронтмен и создатель группы Кирилл Иванов дал интервью нашему порталу, прочитать его можете здесь.
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