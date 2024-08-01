Новое приложение проведет интересующихся историей Пражского Града по подземным ходам
2 августа 2024
21:00
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Новое приложение проведет тех, кто интересуется историей Пражского Града, через его подземелья. С его помощью они узнают об истории пяти самых важных археологических зон Града, которые в основном недоступны для посетителей. Приложение также покажет, как развивались эти районы на протяжении веков, рассказала сегодня ČTK Элишка Зволанкова из Центра совместной деятельности Академии наук Чешской Республики (AV ČR).
Над приложением работали специалисты из Института археологии AV ČR и отдела охраны наследия Управления делами президента республики.
«Главная задача приложения — сделать археологические памятники Пражского Града доступными для как можно более широкой публики и в то же время защитить их от негативного влияния туристического потока», — сказала руководитель проекта Яна Маржикова-Кубкова из Института археологии AV ČR.
После нажатия на кнопку мыши перед ними откроется 3D-скан местности, на котором они смогут изучить каждое здание и увидеть, как менялся тот или иной объект на временной шкале. Они узнают не только об этапах строительства различных церковных зданий, но и об остатках жилых домов или укреплений.
«Приложение можно использовать как на месте, так и вне его, то есть в качестве путеводителя по Пражскому Граду даже дома, в гостиной. В общей сложности люди могут пройтись почти по 5 000 квадратных метров», — говорит Маржикова-Кубкова. Приложение также можно бесплатно скачать на обычных платформах в чешской, английской и немецкой версиях.
В основе приложения лежат 3D-сканы текущего состояния, которые дополнены точками с информацией о самом здании и истории его исследования. Работа над приложением заняла четыре года и основывается на цифровой карте археологических памятников, которая была создана для оптимизации археологической сохранности и доступна в основном специалистам.
Археологические исследования на территории Пражского Града ведутся уже более 150 лет, и несколько тысяч квадратных метров площади занимают железобетонные конструкции, под которыми покоятся памятники конца IX и X — начала XV веков. Археологические памятники очень хрупки. На них негативно влияет изменение климата, которое приносит с собой различные повреждения, поэтому нежелательно ухудшать их состояние чрезмерным потоком посетителей. В настоящее время подавляющее большинство из них покрыто железобетонными конструкциями, которые сами по себе являются впечатляющими инженерными сооружениями.
«Главная задача приложения — сделать археологические памятники Пражского Града доступными для как можно более широкой публики и в то же время защитить их от негативного влияния туристического потока», — сказала руководитель проекта Яна Маржикова-Кубкова из Института археологии AV ČR.
После нажатия на кнопку мыши перед ними откроется 3D-скан местности, на котором они смогут изучить каждое здание и увидеть, как менялся тот или иной объект на временной шкале. Они узнают не только об этапах строительства различных церковных зданий, но и об остатках жилых домов или укреплений.
«Приложение можно использовать как на месте, так и вне его, то есть в качестве путеводителя по Пражскому Граду даже дома, в гостиной. В общей сложности люди могут пройтись почти по 5 000 квадратных метров», — говорит Маржикова-Кубкова. Приложение также можно бесплатно скачать на обычных платформах в чешской, английской и немецкой версиях.
В основе приложения лежат 3D-сканы текущего состояния, которые дополнены точками с информацией о самом здании и истории его исследования. Работа над приложением заняла четыре года и основывается на цифровой карте археологических памятников, которая была создана для оптимизации археологической сохранности и доступна в основном специалистам.
Археологические исследования на территории Пражского Града ведутся уже более 150 лет, и несколько тысяч квадратных метров площади занимают железобетонные конструкции, под которыми покоятся памятники конца IX и X — начала XV веков. Археологические памятники очень хрупки. На них негативно влияет изменение климата, которое приносит с собой различные повреждения, поэтому нежелательно ухудшать их состояние чрезмерным потоком посетителей. В настоящее время подавляющее большинство из них покрыто железобетонными конструкциями, которые сами по себе являются впечатляющими инженерными сооружениями.
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