Умерла вдова писателя Милана Кундеры

«Я могу подтвердить смерть Веры Кундеры. Мы очень потрясены этой новостью. Она умерла сегодня утром во Франции», — сказала Мразова.Вера Кундера родилась в 1935 году и работала редактором на радио и телевидении. В прошлом году она начала сотрудничать с Моравской библиотекой, куда ранее была перевезена личная библиотека Кундеры. В прошлом году в Брно была открыта библиотека Милана Кундеры, которая работает при MZK. В этой библиотеке есть собственный интерактивный экран, на котором представлены миссия и содержание творчества писателя.Милан Кундера и его жена эмигрировали из Чехословакии в 1975 году. В течение многих лет они жили вместе в Париже, а после 1989 года несколько раз посещали Чехию. В 1995 году президент Вацлав Гавел наградил Кундеру медалью «За заслуги», которую получила его жена Вера.Писатель Кундера скончался 11 июля 2023 года в Париже в возрасте 94 лет. Среди его наиболее известных произведений — романы «Шутка», «Невыносимая легкость бытия» и сборник рассказов «Смешные любови».