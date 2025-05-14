Чешский язык как государственный в конституции, требует SPD
14 мая 2025
19:30
1096
Движение SPD организует в четверг семинар в нижней палате чешского парламента, чтобы поднять тему закрепления чешского языка в законодательстве. До сих пор сами члены Окамуры говорили только о включении его защиты в чешскую конституцию, но их соратники также настаивают на принятии отдельного закона о чешском языке и его использовании. Это похоже на то, что сегодня происходит в Словакии, где правительство Роберта Фицо грозится ужесточить меры и ввести штрафы.
«Мы убеждены, что чешский язык как основной признак идентичности чешской нации заслуживает отдельной правовой нормы, а не просто упоминания в других законах», — заявила представитель SPD Ленка Чейкова (Lenka Čejková).
Движение считает, что чешский язык должен иметь такую же защиту, как, например, государственный флаг или герб. SPD хочет сохранить декларативный характер, что означает, что чешский язык будет указан в конституции как национальный язык, подобно государственным символам.
Однако авторы идеи легализации языка намерены пойти дальше и протащить отдельный языковой закон через союзных политиков.
SPD проводит свой семинар в четверг в сотрудничестве с националистическим объединением Svatopluk. «Чешский язык необходимо защищать в таких практических вопросах, как реклама, маркировка товаров, инструкции по безопасности, ориентиры и карты», — заявил Михал Семин, идеолог мероприятия и основатель ассоциации Svatopluk.
В настоящее время исключительная роль чешского языка как основного языка общения прослеживается во всем чешском законодательстве. К примеру, об этом говорит Административный кодекс. Закон о защите прав потребителей требует, чтобы информация о товарах предоставлялась на чешском языке.
По мнению Семина, языковой закон должен содержать и санкции. «В противном случае он будет бессилен», — говорит он. Однако, по его словам, он не собирается наказывать журналистов и телеведущих за неправильное или некорректное использование чешского языка.
Его прямо вдохновляет поправка к закону о словацком языке, которую готовит Министерство культуры Словакии. Директор департамента государственного языка этой страны также станет гостем четвергового семинара по ознакомлению чехов с нововведениями в словацком языке.
В отличие от Чехии, Словакия ввела языковые законы в 1996 году. Нынешние поправки, которые готовит кабинет Роберта Фицо, предусматривают, например, высокие штрафы для предпринимателей, а также ряд дополнительных правил. Например, проводники поездов должны будут разговаривать с пассажирами исключительно на словацком языке.
Закон направлен в основном против венгерского меньшинства, проживающего в Словакии, что вызвало дипломатический конфликт с Будапештом.
Авторы плана утверждают, что чешская версия направлена в основном на англицизмы, а меньшинства не будут затронуты. По их словам, они также хотят сохранить нынешний исключительный статус словацкого языка, который остался в чешском законодательстве после распада Чехословакии.
«Это своего рода страховка, профилактика», — говорит Михал Семин. «Из-за того, что происходит на международной арене, не исключено, что в Чехию приедет большее количество иностранцев».
Усилия по легализации чешского языка и его конституционной защите регулярно возвращаются в чешскую политику. Более активно этот вопрос поднимался в Палате во время вступления Чехии в Европейский союз.
Носителями идеи тогда были коммунисты, которые в последний раз предлагали языковой закон в 2019 году, чем поставили себя в неловкое положение, допустив грубую ошибку в первом же предложении текста. Однако даже они продолжают придерживаться этой идеи.
«Безусловно, есть много лучших способов развития языковой культуры, чем прописывание правил в законе. Мы должны информировать, пропагандировать, объяснять», — говорит Мартин Прошек, директор Института чешского языка.
Он также считает проблематичной попытку приравнять язык к национальному флагу, который не подлежит изменению. «Язык — это живой организм, который развивается вместе с потребностями общества. Если кто-то хочет добиться сохранения определенного состояния с помощью закона, это наивно», — сказал он.
Движение считает, что чешский язык должен иметь такую же защиту, как, например, государственный флаг или герб. SPD хочет сохранить декларативный характер, что означает, что чешский язык будет указан в конституции как национальный язык, подобно государственным символам.
Однако авторы идеи легализации языка намерены пойти дальше и протащить отдельный языковой закон через союзных политиков.
SPD проводит свой семинар в четверг в сотрудничестве с националистическим объединением Svatopluk. «Чешский язык необходимо защищать в таких практических вопросах, как реклама, маркировка товаров, инструкции по безопасности, ориентиры и карты», — заявил Михал Семин, идеолог мероприятия и основатель ассоциации Svatopluk.
В настоящее время исключительная роль чешского языка как основного языка общения прослеживается во всем чешском законодательстве. К примеру, об этом говорит Административный кодекс. Закон о защите прав потребителей требует, чтобы информация о товарах предоставлялась на чешском языке.
По мнению Семина, языковой закон должен содержать и санкции. «В противном случае он будет бессилен», — говорит он. Однако, по его словам, он не собирается наказывать журналистов и телеведущих за неправильное или некорректное использование чешского языка.
Его прямо вдохновляет поправка к закону о словацком языке, которую готовит Министерство культуры Словакии. Директор департамента государственного языка этой страны также станет гостем четвергового семинара по ознакомлению чехов с нововведениями в словацком языке.
В отличие от Чехии, Словакия ввела языковые законы в 1996 году. Нынешние поправки, которые готовит кабинет Роберта Фицо, предусматривают, например, высокие штрафы для предпринимателей, а также ряд дополнительных правил. Например, проводники поездов должны будут разговаривать с пассажирами исключительно на словацком языке.
Закон направлен в основном против венгерского меньшинства, проживающего в Словакии, что вызвало дипломатический конфликт с Будапештом.
Авторы плана утверждают, что чешская версия направлена в основном на англицизмы, а меньшинства не будут затронуты. По их словам, они также хотят сохранить нынешний исключительный статус словацкого языка, который остался в чешском законодательстве после распада Чехословакии.
«Это своего рода страховка, профилактика», — говорит Михал Семин. «Из-за того, что происходит на международной арене, не исключено, что в Чехию приедет большее количество иностранцев».
Усилия по легализации чешского языка и его конституционной защите регулярно возвращаются в чешскую политику. Более активно этот вопрос поднимался в Палате во время вступления Чехии в Европейский союз.
Носителями идеи тогда были коммунисты, которые в последний раз предлагали языковой закон в 2019 году, чем поставили себя в неловкое положение, допустив грубую ошибку в первом же предложении текста. Однако даже они продолжают придерживаться этой идеи.
«Безусловно, есть много лучших способов развития языковой культуры, чем прописывание правил в законе. Мы должны информировать, пропагандировать, объяснять», — говорит Мартин Прошек, директор Института чешского языка.
Он также считает проблематичной попытку приравнять язык к национальному флагу, который не подлежит изменению. «Язык — это живой организм, который развивается вместе с потребностями общества. Если кто-то хочет добиться сохранения определенного состояния с помощью закона, это наивно», — сказал он.