Чешский язык как государственный в конституции, требует SPD

Новости и статьи 14 мая 2025 19:30 1096

Движение SPD организует в четверг семинар в нижней палате чешского парламента, чтобы поднять тему закрепления чешского языка в законодательстве. До сих пор сами члены Окамуры говорили только о включении его защиты в чешскую конституцию, но их соратники также настаивают на принятии отдельного закона о чешском языке и его использовании. Это похоже на то, что сегодня происходит в Словакии, где правительство Роберта Фицо грозится ужесточить меры и ввести штрафы.