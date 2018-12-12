Чехия снова откладывает вступление в Еврозону

Министерство финансов и Чешский национальный банк рекомендовали властям не торопиться.

В среду, 12 декабря, властям была представлена информация от Министерства финансов (МФ) и Чешского национального банка (ЧНБ) об экономическом уровне ЧР относительно Еврозоны, а также о соблюдении Маастрихтских критериев конвергенции. Несмотря на почти полное удовлетворение установленных требований, Андрей Бабиш заявил, что не будет прилагать усилия для вступления в Еврозону.

Ранее Чехия обязалась как можно скорее подготовиться к вступлению в Еврозону, однако конкретную дату установить пока не удается. Тем не менее, большинство критериев, необходимых для этого шага, уже соблюдено.

Критерий стабильности цен и долгосрочных процентных ставок был выполнен без проблем. Лишь в 2017 году в Чешской Республике был более высокий уровень инфляции, но в 2018 он снова стабилизировался. Точно так же в последние годы не было никаких проблем с государственным долгом, который, согласно требованиям ЕС, не может превышать 60% ВВП (в Чехии долг составляет около 33%)

Кроме того, в этом году будет соблюден и критерий устойчивости государственных финансов. В прошлом году государственные финансы закончились профицитом в 1,5 процента ВВП, что было одним из лучших значений в ЕС. Оценка соответствия критерию стабильности курса валют будет возможна только после того, как чешская крона войдет в механизм обменного курса. Прием государства-члена ЕС в зону евро возможен только после успешного двухлетнего пребывания национальной валюты в Европейском механизме регулирования валютных курсов.