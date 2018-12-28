Крупнейший контракт в истории чешской армии - устаревшие БВП-2 заменяют на новые бронемашины

Обновление военной техники будет стоить госбюджету 52 миллиарда крон.

Министерство обороны Чехии объявило тендер на новую военную технику. Правительство решило не делать данный тендер открытым и напрямую обратиться к четырем производителям боевых машин – ASCOD, CV90, Lynx и Pumu. Эта техника уже были испытана чешской армией в прошлом году в военном районе Либавы, и все необходимые критерии были соблюдены.

«Чешские вооруженные силы действительно нуждаются в новом вооружении. Естественно, мы хотим, чтобы процесс был как можно более прозрачным и находился под контролем Комитета обороны», - говорит Яна Чернохова, председатель комитета.

Первые образцы новых боевых машин чешская армия получит в 2020 году. По словам главы департамента обороны Ктирада Газды, эти машины смогут сражаться с любыми средствами противника как на земле, так и в воздухе.

Военные с нетерпением ждут новую технику. «Это быстро улучшит нашу боеспособность», - утверждает заместитель командира 72-го механизированного батальона Радек Вик.

Стоит заметить, что общие расходы на оборону в Чешской Республике растут. В следующем году бюджет армии составит почти 67 миллиардов крон, это примерно на 8 миллиардов больше, чем в нынешнем.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz