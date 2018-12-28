Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
Крупнейший контракт в истории чешской армии - устаревшие БВП-2 заменяют на новые бронемашины

Крупнейший контракт в истории чешской армии - устаревшие БВП-2 заменяют на новые бронемашины

Катерина Коваленко 1146 0
Обновление военной техники будет стоить госбюджету 52 миллиарда крон.
Крупнейший контракт в истории чешской армии - устаревшие БВП-2 заменяют на новые бронемашины

Министерство обороны Чехии объявило тендер на новую военную технику. Правительство решило не делать данный тендер открытым и напрямую обратиться к четырем производителям боевых машин – ASCOD, CV90, Lynx и Pumu. Эта техника уже были испытана чешской армией в прошлом году в военном районе Либавы, и все необходимые критерии были соблюдены.

«Чешские вооруженные силы действительно нуждаются в новом вооружении. Естественно, мы хотим, чтобы процесс был как можно более прозрачным и находился под контролем Комитета обороны», - говорит Яна Чернохова, председатель комитета.    

Первые образцы новых боевых машин чешская армия получит в 2020 году. По словам главы департамента обороны Ктирада Газды, эти машины смогут сражаться с любыми средствами противника как на земле, так и в воздухе. 

Военные с нетерпением ждут новую технику. «Это быстро улучшит нашу боеспособность», - утверждает заместитель командира 72-го механизированного батальона Радек Вик.

Стоит заметить, что общие расходы на оборону в Чешской Республике растут. В следующем году бюджет армии составит почти 67 миллиардов крон, это примерно на 8 миллиардов больше, чем в нынешнем.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Министерство обороны
Читайте
по теме 
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
155 0
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1285 0
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1572 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2896 0
Последние новости:
07
января
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
155 0
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
07.01.2019 10:53 Общество
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
389 0
06
января
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1285 0
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
06.01.2019 13:30 Общество
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
543 0
04
января
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
04.01.2019 11:35 Спорт
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
522 0
03
января
На чем заработать в новом году?
03.01.2019 10:55 Экономика
На чем заработать в новом году?
1995 0
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
03.01.2019 10:34 Общество
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
843 0
02
января
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1572 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2896 0
01
января
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
01.01.2019 20:13 Общество
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
1911 0


Мобильная версия