Чешские авиалинии прекратят авиаперелеты из Праги в Остраву и Братиславу

Чешские авиалинии (ČSA) 11 января совершат последние регулярные рейсы из Праги в Остраву и Братиславу. Кроме того, будут прекращены перелеты из Братиславы в Кошице.

Причина – недостаточное количество самолетов, подходящих для этих авиаперелетов. ČSA оставляет только один прямой маршрут из Праги в Кошице.

ČSA до сегодняшнего дня использовала для указанных перелетов три арендованных самолета ATR 42, которые намерена вернуть в ближайшие недели их владельцам. Более вместительные лайнеры чешская авиакомпания задействовать на этих маршрутах не хочет. Ранее самолеты из Праги до Братиславы летали три раза в неделю, затем, после прибытия в Братиславу, они продолжали перелет до Кошиц. В 2011 году был открыт новый маршрут между Прагой и Брно, однако и он был отменен из-за низкой загрузки.

Источник: Novinky.cz