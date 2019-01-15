Из-за забастовки в Германии отменены авиарейсы, в том числе в Чехию

Из-за забастовки сотрудников службы безопасности в восьми крупных аэропортах Германии 15 января отменены сотни авиарейсов, включая перелеты в Чешскую Республику.

Только в аэропорту Франкфурта-на-Майне, который ежедневно принимает свыше 13 000 пассажиров, будут отменены 1 770 запланированных авиарейсов, в том числе как минимум семь рейсов в Прагу. Десятки авиарейсов не состоятся из-за забастовки в Гамбурге и Мюнхене. Подобная ситуация ожидается в аэропортах Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта.

На прошлой неделе из-за аналогичной акции протеста были отменены 670 авиарейсов в Берлине, Кельне, Бонне, Штуттгарте и Дюссельдорфе.

Профсоюзы требуют увеличить зарплату сотрудникам службы безопасности до 20 евро в час (около 511 крон). Сейчас некоторые работники в этом секторе получают около 12,90 евро в час (331 кроны). Следующий раунд переговоров с работодателями запланирован на 23 января в Берлине.

Источник novinky.cz