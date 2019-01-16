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Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут

Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут

Марина Коханкова 91 0
Уже в следующем году будут ужесточены правила работы в сфере продажи недвижимости. Если сейчас риелтером может стать практически каждый, кто зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, то в будущем риелтор должен будет подтвердить свои знания в этой области.
Без образования и страховки риелторы в Чехии работать не смогут

Соответствующий проект закона на следующей неделе рассмотрит правительство Чехии. Если закон одобрят сенаторы и депутаты, он вступит в силу в начале 2020 года. Автор проекта закона – министр регионального развития Клара Досталова (ANO).  

Сейчас в Чехии зарегистрировано больше риелторов в расчете на общее количество жителей республики, чем в какой-либо другой стране Европейского союза – свыше 14 тыс. человек. Согласно поправкам, риелтор должен будет иметь высшее образование в области права, экономики, финансов, маркетинга или строительства. Еще один вариант – иметь среднее образование и три года опыта работы по специальности. Те, кто не соответствуют этим критериям, смогут получить лицензию индивидуального предпринимательства (живностенский лист) только после сдачи экзамена на знание строительного права, оценки недвижимости и налогов. Кроме того, риелторы должны будут заключить договор страхования ответственности на случай причинения вреда третьим лицами при осуществлении профессиональной деятельности. Страховая сумма (лимит ответственности) будет установлен в размере 3,5 млн крон. Риелторы, которые не оформят страховку, могут быть оштрафованы на сумму 1 млн крон.

Источник Hospodářské noviny

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Темы
недвижимость продажа недвижимости Чехия
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