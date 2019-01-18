Škoda Scala выходит на рынок, имея уже тысячу резерваций

Еще даже не были опубликованы прайс-листы, а авторизованные дилеры уже сообщили о большом числе предварительных бронирований. Škoda Auto заявляет, что автомобиль будет стоить от 369 900 крон.

В базовой комплектации Scala оснащена бензиновым мотором 1,0 TSI/70 кВт с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Выход модели на внутренний рынок запланирован на апрель, первые машины клиенты получат в начале мая.

Scala, согласно заявлению компании, один из самых безопасных автомобилей в категории хэтчбеков компактного класса. Он, среди прочего, имеет шесть подушек безопасности и ряд вспомогательных систем, стандартно оснащен светодиодными передними и задними фонарями. Современный дизайн дополняют новейшие цифровые технологии. Дисплей размером 10,25 дюйма – самый большой в классе компактных автомобилей. Кроме того, машина будет постоянно находиться онлайн благодаря встроенной карте eSIM. По габаритам салона и багажника она также превосходит большинство конкурентов в своем сегменте.

Это совершенно новый, технически и технологически уникальный автомобиль с широким спектром передовых систем и динамичным классическим дизайном, практичный и доступный, говорит Любош Влчек, директор Škoda Auto Česká republika.



В нынешнем году, то есть на этапе запуска модели, компания, по его словам, рассчитывает реализовать через авторизованную сеть в Чехии 10 тыс. машин.

Интересующую вас комплектацию можно подобрать с помощью конфигуратора на официальном сайте Škoda Auto.

Источник: denik.cz