Чехи построили уникальный электрический самолет

На первый взгляд трудно понять, что это не обычный планер, на котором летают сотни людей. Двухместный спортивный самолет разработан командой Czech Pure Flight и не случайно назван ФNIX (читается как "финикс").

Греческая буква «Fí» означает электрический потенциал, и он скрыт внутри уникального электросамолета, которым Чешская Республика может похвастаться, одна из немногих стран в мире.

Об электроприводе в качестве замены традиционным двигателям внутреннего сгорания и о конце дизельного топлива и бензина давно говорят во многих отраслях. Многие автопроизводители уже двигаются в этом направлении, а также ищут другие области применения электромотора, например при конструировании мотоциклов и строительстве лодок. "В Европе есть две компании, которые серьезно относятся к электрическим самолетам и их будущему, мы третьи", – говорит Зденек Немец из Sport Prop, входящей в структуру Pure Flight. Помимо этой чешской группы, электросамолеты выпускают также немецкий концерн Siemens и словенская фирма Pipistrel.

Впервые Pure Flight продемонстрировала свою разработку весной 2018 года в Фридрихсхафене в Германии, а в конце года самолет можно было увидеть на выставке электромобилей e-Salon в пражских Летнянах.

Источник czechcrunch.cz